"Забрали дом у пенсионерки!" Таисия Повалий отреагировала на конфискацию своей недвижимости и выставила украинцев палачами

Катерина Галущенко
Артистка-предательница Таисия Повалий отреагировала на окончательную конфискацию ее имущества в Украине громкими заявлениями, в которых назвала ситуацию несправедливой и фактически обвинила украинцев в жестокости. Речь идет о трехэтажном доме под Киевом, который по решению суда перешел в собственность государства.

Свою позицию певица, которая сейчас проживает в России, озвучила росмедиа после отклонения апелляций по делу. Она заявила, что дом якобы "забрали у пенсионерки", имея в виду свою мать. Также Повалий утверждает, что из дома выгнали людей, которые ухаживали за имуществом. В своих высказываниях она подает ситуацию как проявление несправедливости и критикует действия украинского государства.

"После отклоненных апелляций наш дом сегодня окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, которая ухаживала за ним! Дом, кстати, когда-то купила моя мама, потом мы его достроили, сделали ремонт и переехали к маме жить! Дом забрали не у меня, а у пенсионерки, которая 80 лет прожила в Украине и собиралась вернуться! Ну что ж! Так тому и быть! Спасибо за все!" – заявила Повалий.

На конфискацию также реагировал ее сын Денис Повалий, который ранее пытался обжаловать решение суда. После провала апелляций он повторил главные тезисы, которые звучали в заявлении его матери: дом "окончательно забрали в пользу государства", а людей, которые ухаживали за хозяйством и животными, якобы выгнали, не позволив забрать личные вещи. Он также подчеркивал, что готов был бороться за имущество до конца, несмотря на низкие шансы на успех.

Отметим, решение по имуществу Таисии Повалий принял Высший антикоррупционный суд Украины еще в 2024 году. Оно было принято в рамках санкционного механизма по делу, связанному с государственной изменой и поддержкой агрессии России против Украины. После завершения всех судебных процедур и отклонения апелляций оно вступило в окончательную силу.

В доход государства передали не только дом в Петропавловской Борщаговке площадью более 440 квадратных метров, но и другие активы. Среди них – автомобиль BMW, семь земельных участков в Киевской области общей площадью более 9 гектаров, еще одно домовладение, а также права на музыку и тексты к девяти произведениям.

После перехода недвижимости в государственную собственность журналисты получили доступ к имению под Киевом. Внутри зафиксировали значительный беспорядок: разбросанные вещи, документы, лекарства, оставленные личные предметы, в частности семейные фото, награды и музыкальные инструменты. Часть интерьера содержит многочисленные изображения самой Повалий. Неопрятный вид имеет и двор: на территории разбросан мусор, бассейн и зоны отдыха длительное время не использовались.

В доме также обнаружили вещи, свидетельствующие о ее политическом прошлом – в частности символику запрещенной Партии регионов и другие материалы соответствующего содержания. По оценкам журналистов, состояние дома может указывать на поспешный выезд владельцев.

Вероятно, именно так и было, ведь в 2024 году Повалий рассказывала пропагандистам, что ее "гнали из Украины" после якобы острого заявления на телевидение: "Поскольку я имею обостренное чувство справедливости, я и пошла в эфир. Я пошла и высказала свое мнение. И после этого на меня начались преследования, страшные преследования. Чем дальше, тем хуже. Я сбежала в Донецк, потому что мне угрожали расстрелом. Мне было очень трудно".

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Наталуха отметил, что возвращение Повалий к этой недвижимости невозможно, а средства от ее потенциальной реализации планируют направить на поддержку Сил обороны Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о заявлении Таисии Повалий, в котором путинистка рассказывала, что мечтает об оккупации Киева лишь для того, чтобы вернуть себе конфискованное жилье, а на будущее самой страны ей все равно. Артистка озвучила тезисы, которые полностью повторяют нарративы российской пропаганды о так называемом "воссоединении славянских народов".

