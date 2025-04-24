Российские оккупанты обстреляли дом, в котором вырос сын Дмитрия Коляденко: Филипп отреагировал. Фото

Сын украинского шоумена Дмитрия Коляденко и известного режиссера Елены Коляденко – музыкант и участник группы KADNAY Филипп Коляденко – впервые публично отреагировал на трагедию, которая затронула его лично. Во время одного из последних обстрелов российские войска ударили по жилому сектору в Сумах. Среди поврежденных построек – двухэтажка, где прошли детские годы Филиппа.

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В комментарии ТСН артист поделился, что увиденное всколыхнуло прошлые воспоминания, однако заставило еще раз осмыслить, насколько глубоко война меняет восприятие окружающего мира.

"Это мой родной двор, я там родился и до третьего класса мы там жили. Мама, конечно, больше за меня переживала, потому что прожила там почти 25 лет. Целый день мы провели в воспоминаниях – много говорили об этом месте, вспоминали какие-то приятные детали", – рассказал Филипп Коляденко.

Однако, по словам музыканта, эмоциональная реакция была не столь острой, как можно было бы ожидать. Он признается, что война научила его отстраняться от материальных вещей, даже если с ними связано важное прошлое.

"Если честно, ничего особенного, когда увидел эти фотографии, я не почувствовал. Потому что во время войны научился уже не привязывать себя к какому-то месту – потому что важнее все же люди и их жизнь. Поэтому для защиты собственной психики я выключил в себе переживание за что-то материальное, что мы можем потерять. Это никак не говорит о том, что я не благодарен тем годам, воспоминаниям или друзьям. Никто не знает, когда это все закончится, но я понимаю, что морально мне нужно быть готовым ко всему, что может произойти", – объяснил артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Филипп Коляденко назвал главную разницу между украинцами и европейцами на Евровидении. По словам сына шоумена Дмитрия Коляденко, граждане нашей страны воспринимают соревнования как невероятное событие и требуют от отечественных артистов победы. А вот у иностранцев совсем другая позиция.

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