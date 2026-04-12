Сын Майкла Джексона сделал редкий выход на красной дорожке ради отца: как он изменился за последние годы. Фото

Сын Майкла Джексона Биги "Бланкет" Джексон сделал редкий публичный выход, появившись на мировой премьере биографического фильма "Майкл" в Берлине, Германия, 10 апреля. 24-летний наследник поп-короля посетил мероприятие вместе со своим братом Принцем, чтобы почтить память отца.

Видео дня

Как отмечают в People, премьера ленты, которая рассказывает о жизни и карьере Майкла Джексона, собрала членов его семьи. В частности, главную роль в фильме исполнил двоюродный брат Биги – Джафар Джексон.

На красной дорожке Биги появился в костюме в стиле, похожем на стиль его отца, и продемонстрировал заметные изменения во внешности за последние годы. Он повзрослел, сменил имидж и стал более уверенным в публичном пространстве, хотя продолжает избегать лишнего внимания.

Вместе с братом Принцем они выбрали символические детали в нарядах – повязки на руках, отсылающие к одному из узнаваемых элементов стиля Майкла Джексона. На аксессуарах были изображены ноги артиста во время выполнения его культовых танцевальных движений.

Это появление стало первым публичным для Биги за долгое время. Последний раз он появлялся на публике в марте 2024 года во время предварительного показа мюзикла MJ: The Musical в Лондоне вместе с братом Принцем и сестрой Пэрис.

В то же время сама Пэрис Джексон не присутствовала на премьере в Берлине – по информации источника, она дистанцируется от проектов, связанных с продвижением наследия отца.

О личной жизни Биги Джексона известно немного. Он считается самым закрытым из трех детей Майкла Джексона, редко появляется на публике и не ведет активной медийной деятельности. По словам инсайдеров, он живет отдельно, не работает в традиционном понимании, но имеет собственные интересы и увлечения.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о долгожданном фильме о Майкле Джексоне "Майкл". Создатели обещают передать как грандиозное зрелище его выступлений, так и все противоречия личности, стоявшей за этим успехом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!