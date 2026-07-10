Sweet.tv объявил дату премьеры «Фабрики звезд» и начало продажи билетов на съемки

SWEET.TV возвращает легендарное музыкальное шоу, которое в свое время сформировало современную украинскую поп-культуру, в совершенно новом и прогрессивном цифровом формате. Обновленная "Фабрика звезд" станет настоящей музыкальной платформой, где с участниками будут работать лучшие специалисты индустрии – режиссеры, стилисты и хореографы, которые прямо сейчас своими руками формируют украинский шоу-бизнес. SWEET.TV собирает самую сильную команду страны, чтобы дать молодым талантам уникальный старт и профессиональную поддержку на высшем уровне.

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Уже с 4 сентября и далее каждую пятницу зрители смогут увидеть первый эпизод кастинга "Фабрики звезд" на SWEET.TV. Это будет уникальная возможность понаблюдать за теми, кто из тысяч присланных заявок смог впечатлить команду, пройти на заветный офлайн-кастинг перед нашими судьями, а теперь получит шанс попасть в прямые эфиры.

Оценивать таланты и выбирать будущих звезд будет мощная тройка профессионалов украинского шоу-бизнеса и команда проекта. В каждом выпуске к ним присоединится четвёртый судья – приглашённый гость, который будет меняться от эпизода к эпизоду в соответствии с тематикой выпуска. Главным ментором проекта и судьей стал культовый режиссёр и продюсер Макса Барских Алан Бадоев. Вместе с ним в судейских креслах будут отбирать будущих "фабрикантов": музыкальный продюсер и владелица одного из самых известных лейблов страны Ирина Горовая, а также хитмейкер современности, продюсер и основатель топового музыкального лейбла Иван Клименко. А поддерживать участников на этом пути и создавать особую атмосферу проекта будут любимые ведущие – Владимир Дантес и Даша Кубик.

Шоу "Фабрика звёзд" открывает новую эпоху, которая даст мощный толчок молодым талантам, ведь новая эпоха – это всегда новые лица. Главный акцент обновленного шоу сделан на поиске и воспитании self-made артистов – самобытных творцов, способных создавать прогрессивную музыку и генерировать свежие смыслы.

Для тех, кто хочет почувствовать безумную энергетику и воочию увидеть рождение новых артистов на большой сцене, с 10 июля стартует продажа билетов на первые прямые эфиры. Количество мест в зале ограничено, поэтому организаторы советуют не медлить.

Расписание первых крупных эфиров и стоимость билетов:

Первое прайм-шоу "Фабрика звёзд" – 17 сентября 2026 года (доступно всего 200 билетов, стоимость – 2 000 грн);

– 17 сентября 2026 года (доступно всего 200 билетов, стоимость – 2 000 грн); Второе прайм-шоу "Фабрика звёзд" – 24 сентября 2026 года (доступно всего 200 билетов, стоимость – 1 500 грн);

– 24 сентября 2026 года (доступно всего 200 билетов, стоимость – 1 500 грн); Гала-концерт "Фабрика звезд". Дворец спорта – 28 ноября 2026 года (фан-зона 1 – 990 грн. – 1 000 билетов).

Билеты по ссылке – https://kontramarka.ua/uk/events/fabrika-zirok

Этот перезапуск устанавливает новые стандарты и превращает проект в современную музыкальную академию. О том, чем новое поколение "фабрикантов" будет отличаться от своих предшественников, рассказал ведущий шоу Владимир Дантес:

"Мне кажется, главное отличие – это свобода и уверенность. У нашего поколения, кроме телевидения, вообще не было вариантов заявить о себе. Сейчас же инструментов множество: помимо трансляции на SWEET.TV, проект параллельно продвигает тебя в TikTok, Instagram и на других площадках. Современная "сеть влияния" на аудиторию гораздо масштабнее.

Кроме того, нынешние участники гораздо опытнее в создании музыки, они сами продюсируют и пишут треки. Поэтому я ожидаю увидеть много самобытных авторов и сформировавшихся артистов. Но стоит напомнить: "Фабрика звезд" – это конкурс не о вокале, а об артистизме. Настоящий артист – это не просто тот, кто идеально берет ноты, а тот, кто выходит на сцену и захватывает зрителя своей энергетикой, харизмой и заставляет аудиторию голосовать за себя".

Шоу претерпело масштабную цифровизацию, что делает его более открытым и ближе к зрителю, чем когда-либо прежде. Ведущая проекта, популярная блогерша и инфлюенсерша Даша Кубик убеждена, что именно такой формат идеально подходит для современной эпохи:

"Будьте собой и не пытайтесь играть чью-то роль. Современный зритель, особенно в цифровом пространстве, мгновенно чувствует фальшь. "Фабрика" предоставит каждому участнику колоссальную медийную поддержку и стартовую площадку, но то, как вы этим воспользуетесь, зависит от вашей искренности. Не бойтесь быть странными, смешными, показывать свои настоящие эмоции и промахи. Люди влюбляются не в идеальные картинки, а в живых, настоящих и харизматичных личностей. Поэтому просто расслабьтесь, наслаждайтесь процессом и подписывайтесь на наши соцсети SWEET.TV и "Фабрики звезд", ведь там будет очень много горячего контента!"

Не упустите уникальную возможность стать свидетелями создания новой музыкальной истории Украины прямо из зрительного зала!

Смотрите премьеру уже с 4 сентября и каждую пятницу на SWEET.TV, выбирайте своего фаворита и приходите болеть за него вживую на первые прайм-эфиры.

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