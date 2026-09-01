«Священник совершил этот обряд как для сына, так и для мужа». Маричка Падалко рассказала об особом церковном обряде для военнослужащих

Телеведущая Маричка Падалко рассказала об особом церковном обряде для военных, о существовании которого раньше даже не знала. Во время этого обряда священник благословил ее сына Михаила и мужа Егора Соболева, которые сейчас служат в ВСУ. Именно после этого события супруги, которые вместе уже 16 лет, решили наконец пожениться.

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Об этом Падалко рассказала в комментарии "Люкс ФМ". История началась осенью 2025 года, когда ее сын Михаил готовился отправиться в другой город, где базируется его будущая воинская часть. Накануне отъезда семья решила обратиться к священнику, который в свое время крестил мальчика.

"За день до того, как в октябре сын отправлялся в другой город, где базируется его будущая часть, чтобы подписать контракт, у нас возникла идея, что нужно что-то сделать. Мы хотели пойти в церковь, к священнику, который его крестил, чтобы он каким-то образом его благословил", – вспомнила телеведущая.

Именно тогда Падалко узнала, что в Православной церкви Украины существует обряд освящения человека, отправляющегося защищать страну. По словам журналистки, она даже не подозревала о его существовании.

"Честно говоря, до этого я даже не представляла, что в Православной церкви Украины есть целый обряд освящения человека, который отправляется защищать страну. Это на самом деле было очень мощно, сильно. Священник совершил этот обряд и для сына, и для мужа", – рассказала Падалко.

Ее муж, журналист и бывший народный депутат Егор Соболев, также служит в ВСУ. Поэтому священник благословил обоих мужчин семьи перед их службой.

После этого он неожиданно обратил внимание Падалко и Соболева на то, что они до сих пор не обвенчались. Супруги находились в официальном браке уже 16 лет.

"А потом он говорит: "А вы сколько можете жить в грехе? Пожалуйста, подготовьтесь, сделайте все, что нужно. Надо же исповедоваться, причаститься и наконец-то это сделать". И вот так родилась эта идея", – рассказала телеведущая.

Венчание после стольких лет брака стало для Падалко очень эмоциональным. Супруги решили не устраивать грандиозную церемонию и хотели, чтобы этот момент остался максимально личным. Особенно телеведущую тронуло то, что рушник перед родителями разложили их две дочери.

Маричка Падалко и Егор Соболев поженились в 2010 году. У супругов трое детей – сын Михаил и дочери Мария и Екатерина. Михаил подписал контракт с ВСУ в 18 лет, после первого курса Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Ранее Падалко рассказывала OBOZ.UA, что после начала службы заметила в сыне внутренние изменения. По ее словам, парень стал счастливее, поскольку наконец почувствовал, что находится на своем месте. В то же время семья старается не разглашать подробности его службы, поскольку Михаил не хочет публичного внимания к себе.

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