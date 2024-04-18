Теперь блондинка с челкой: Рианна кардинально изменила имидж

Культовая певица Рианна поразила сменой имиджа специально для премьеры новой цветовой гаммы обуви коллаборации Fenty x Puma. Звезда выбрала "земляные" оттенки образа специально для тематики мероприятия, а свои волосы перекрасила в светло-золотистый и создала густую челку.

Акцентом нюдового наряда стала алая помада, маникюр соответствующего цвета и коричневые солнцезащитные очки. Как сообщает People, после рождения двух сыновей – в 2022 году Ноа Мереса и в 2023 году Риота Роуза Майерса – певица решила отдать предпочтение собственному комфорту и поэтому, вероятно, была не прочь представлять бренд кроссовок, в которых появилась на мероприятии. Обула она серые легендарные Creeper с серой подошвой.

Певица надела на событие большой пиджак верблюжьего цвета и темно-коричневый костюм свободного кроя. Из аксессуаров Рианна выбрала большие коричневые солнцезащитные очки с животным принтом, два огромных золотых перстня, серьги с драгоценными камнями и немалое количество массивных цепочек. В частности, в образ она добавила черную кожаную сумку Balmain.

Разбавили коричневые оттенки светло-золотистые волосы средней длины, которые, вероятно, являются париком, ведь еще несколько дней назад на фестивале искусства Coachella звезда имела более темный тон волос и отсутствовала челка.

Свой стиль в последнее время Рианна называет "неуклюжим" по сравнению со вкусом своего американского парня репера ASAP Rocky, который очень изысканно относится к выбору одежды.

Интернет-пользователи обратили внимание на кардинальное изменение имиджа поп-звезды, ранее сиявшей креативными и неожиданными образами. В соцсети X активно обсуждают ее "приземленный" стиль и новый цвет волос.

"Рианна стала такой блондинкой".

"Пришло время Рианны сиять".

"Рианна такая светлая?"

"Она выглядит так красиво".

Ранее OBOZ.UA писал, что Рианна попала под волну обсуждений из-за фотосессии в стиле монахини для обложки журнала The Interview. Ее откровенный образ раскритиковали поклонники и обвинили в богохульстве.

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