Свадьба в стиле 'Оземпик'. Знаменитости устроили конкурс тонких талий на вечеринке Лорен Санчес и Джеффа Безоса

Американский предприниматель Джефф Безос и его избранница Лорен Санчес собрали на многодневном праздновании своей свадьбы большое количество самых узнаваемых звезд мирового шоу-бизнеса. Для важного события знаменитости подготовили лучшие образы, а на вечеринке перед официальной церемонией устроили настоящую "битву талий" на фоне бешеной популярности похудения с помощью препарата для диабетиков Ozempic в Голливуде.

Видео дня

Некоторые селебрити, как например ведущая Опра Уинфри, или же модель Ким Кардашьян, решили похвастаться своими подтянутыми фигурами, выйдя на публику в обтягивающих нарядах. Как сообщает Daily Mail, их заметили во время передвижения на водных такси в Венеции.

Для появления на вечеринке Опра Уинфри выбрала стильное фиолетовое платье с абстрактными белыми узорами. Акцентным элементом наряда 71-летней журналистки стали вырезы на талии, благодаря которым она продемонстрировала, что смогла избавиться от лишних килограммов. Знаменитость распустила свои густые волосы, а из аксессуаров выбрала солнцезащитные очки, серьги и несколько колец.

Кстати, ведущая откровенно признавалась, что сначала всеми силами пыталась похудеть с помощью правильного питания и физических нагрузок. Однако звезда не видела желаемого результата, поэтому начала принимать препараты для уменьшения веса: Ozempic и Wegovy.

Похвасталась стройной талией и предпринимательница Ким Кардашьян. Она выбрала для себя довольно смелое приталенное платье от Versace из змеиной кожи и открытым декольте. Тонкие бретели наряда звезды были задекорированы мерцающими элементами.

Однако золото в этом "конкурсе осиных талий" забрала Лорен Санчес. Невеста Джеффа Безоса появилась на вечеринке во впечатляющем луке от модного бренда Schiaparelli. Она предпочла элегантное платье с открытыми плечами длины миди, которое вышито узорами в форме лозы и цветов. Верхняя часть ее наряда изготовлена из плотной ткани, которая прилегала к телу и подчеркивала впечатляющую фигуру.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что известно о "свадьбе года" и чем Джефф Безос и Лорен Санчес готовы поражать мир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!