Невеста миллиардера Джеффа Безоса поразила осиной талией на вечеринке перед свадьбой в Венеции: каким было платье Лорен Санчес. Фото

Основатель компании Amazon Джефф Безос и его любимая Лорен Санчес делают все возможное, чтобы их свадьба стала невероятно впечатляющим событием, которое останется в памяти на всю жизнь, поэтому очень тщательно подходят к подготовке, в частности, и выбору образов. На вечеринке перед торжественной церемонией невеста предпринимателя собрала на себе кучу восхищенных взглядов, ведь вышла в люди во впечатляющем платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию.

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Как отмечает Harper's Bazaar, для появления на мероприятии журналистка выбрала лук от модного бренда Schiaparelli. Дизайнер Дэниел Роузберри представил этот наряд во время показа новой кутюрной коллекции одежды весна-лето 2025, получившей название "Икар".

Лорен Санчес заметили в Венеции, когда она садилась в лодку к своему жениху Джеффу Безосу. Возлюбленная предпринимателя одела элегантное платье с открытыми плечами длины миди. Юбка и верхняя часть ее наряда вышита узорами в форме лозы и цветов, что сделало лук более интересным.

И все же наибольшее количество внимания привлекла впечатляющая фигура невесты Джеффа Безоса. Верхняя часть платья изготовлена из плотной золотистой ткани, поэтому прилегала к телу Лорен Санчес и подчеркнула ее осиную талию.

Журналистка не перегружала свой образ большим количеством аксессуаров, а надела лишь мерцающие бриллиантовые серьги и несколько колец. Она собрала густые волосы в объемный высокий хвост и оставила несколько свободных прядей возле лица.

Напомним, что "свадьба года" Джеффа Безоса и Лорен Санчес охватит самые престижные уголки Венеции, а одной из ключевых локаций будет остров Сан-Джорджо-Маджоре, где расположена знаменитая бенедиктинская церковь XVI века. По информации, появившейся на просторах сети, на грандиозном праздновании будут присутствовать около 200 гостей, среди которых много узнаваемых лиц. Чтобы обеспечить им комфортное передвижение, влюбленные зарезервировали примерно 60 водных такси. Отмечается, что пара и звездные гости остановятся в двух самых роскошных отелях Италии – Aman и Hotel Cipriani. Больше подробностей о "свадьбе года" читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой была невеста Джеффа Безоса задолго до знакомства с будущим мужем.

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