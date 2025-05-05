Супермодель Джиджи Хадид закрутила роман с 'самым сексуальным мужчиной на планете', который старше ее на 20 лет. Фото пары

Одна из самых известных моделей современности Джиджи Хадид поделилась редкими снимками со своего 30-летия – на фото звезда позирует в объятиях и страстном поцелуе с 50-летним Брэдли Купером – актером, которого в 2011 году признали самым сексуальным на планете. Так супермодель официально подтвердила слухи о романе, которые ходили с осени прошлого года.

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Фотография, на которой пара целуется на фоне многоярусного шоколадного торта, украшенного звездами и свечами, была опубликована в Instagram. Это первый раз, когда именно Джиджи публично поделилась фото с Купером, а не папарацци или таблоиды.

В сообщении к праздничной серии фото модель трогательно поблагодарила своих родных, друзей и поклонников за поддержку: "Мне так повезло, что мне 30! Я чувствую, что мне повезло с каждым взлетом и падением – со всеми уроками и подарками, которые они мне принесли. Чтобы ощутить все это! Мне так удалось быть мамой, другом, партнером, сестрой, дочерью, коллегой для самых невероятных людей! Мне так повезло с поддержкой и поощрением всех вас по всему миру, каждый день и на мой день рождения на прошлой неделе. Я прекрасно провела время на праздновании, и это благословение чувствовать, что меня так любят! Я благодарна и имею честь начать новое десятилетие".

На вечеринке присутствовали ее сестра Белла Хадид, мама Иоланда, а также звездные друзья – модель Эмили Ратаковски и актриса Зои Кравиц. Атмосфера мероприятия была уютной и камерной.

О романе модели и актера впервые заговорили в октябре 2023 года, когда папарацци зафиксировали их вместе на свидании в модном нью-йоркском ресторане Via Carota. С тех пор их не раз видели на общих прогулках, однако публичного подтверждения от звезд не было – до этого момента.

В марте 2025 года Джиджи впервые упомянула о Купере в интервью для Vogue. Она не раскрывала много подробностей, но отметила, что рядом с ним чувствует себя спокойно и уверенно.

50-летний Брэдли Купер уже имеет опыт серьезных отношений: с 2015 по 2019 год он встречался с моделью-россиянкой Ириной Шейк, от которой воспитывает дочь Лею де Сьен. После разрыва они сохранили дружеские отношения и совместно воспитывают ребенка.

У Джиджи также есть дочь Кай, которой сейчас четыре года, от певца Зейна Малика, бывшего участника One Direction. Они были вместе около шести лет и разошлись в октябре 2021-го. Несмотря на разрыв, модель не раз подчеркивала, что отцовство – важнейшая роль в ее жизни.

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