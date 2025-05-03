Вдова основателя Playboy во второй раз выйдет замуж: что известно о женихе Кристал Хефнер и как он сделал предложение

Вдова основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера – Кристал Хефнер – рассказала о кардинальных изменениях в личной жизни. Любимый мужчина 39-летней модели, бизнесмен Джеймс Уорд сделал ей предложение руки и сердца, поэтому она во второй раз выйдет замуж.

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Как рассказала пара изданию Us Weekly, важный момент состоялся в довольно романтической атмосфере. Джеймс Уорд сделал предложение модели на Гавайях вблизи океана, после того, как они вернулись из месячного отпуска в Африке.

"Джеймс очень удивил меня. Он нашел скрытую лестницу и расчистил извилистую тропинку, ведущую к деревянной террасе с видом на океан. Это было именно то место, где год назад мы с ним устроили тихий пикник – место, которое стало "нашим". Я понятия не имела, что он тайком превратит его в нечто символическое", – поделилась Кристал Хефнер, – "Когда мы начали спускаться по тропинке, я была озадачена, увидев новенькую лестницу, а потом начала замечать записки, каждая из которых была написана от руки и с глубокими чувствами".

Предложение руки и сердца Джеймс Уорд сделал любимой, вручив драгоценное кольцо с шестикратным винтажным бриллиантом. Он признался в комментарии изданию People, что скрывать романтические планы от Кристал Хефнер было действительно сложной задачей, ведь модель очень внимательна ко всем деталям и ничего не оставляет без внимания.

Влюбленные отметили, что не планируют спешить организовывать свадьбу. По словам Джеймса Уорда и Кристал Хефнер, они хотят насладиться этапом помолвки, однако уже имеют определенные планы относительно церемонии.

"Мы любим теплые и близкие нам места, Гавайи или острова Кука были бы идеальными вариантами. В прошлом мы прекрасно провели время на островах Кука, поэтому они на первом месте в нашем списке. Мы хотим быть ближе к природе, океану, и чтобы все было просто и красиво", – отметила вдова основателя Playboy.

Что известно о женихе Кристал Хефнер

Джеймс Уорд является морским биологом. Мужчина основал собственную туристическую компанию SeeThrough Sea на острове Кайлуа-Кона. С 2013 года он живет на Гавайях, где, кстати, и встретил свою будущую невесту.

Джеймс Уорд и Кристал Хефнер познакомились в 2024-м благодаря общим друзьям, и между ними довольно быстро промелькнула искра. Модель признавалась, что чувствует себя очень комфортно с избранником и считает, что им удалось построить здоровые отношения.

Напомним, что Кристал Хефнер официально узаконила отношения с Хью Хефнером в 2013 году. На тот момент бизнесмену было 86 лет, а его избраннице – 26. Их брак был расторгнут в 2017-м, ведь основатель Playboy отошел в засветы.

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