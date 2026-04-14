Финалистка 'Голоса страны' и 'Х-Фактора' спела о 'дружбе' Беларуси с РФ и получила на орехи: если бы знали – не пустили бы на порог

Финалистка украинских талант-шоу "Голос страны10" и "Х-Фактор 8" и гражданка Беларуси Анна Трубецкая оказалась под волной критики после анонса своей новой песни "Беларусь и Россия". Певица опубликовала отрывок трека и фото на фоне российского и белорусского флагов, что вызвало резкую реакцию пользователей из Украины и Беларуси.

В комментариях под публикацией в Threads Трубецкой сразу напомнили о ее участии в украинском "Голосе страны", где она была в команде Тины Кароль, а также о карьере, которую она строила в Украине. Часть пользователей обвинила артистку в изменении позиции и сотрудничестве с российской сценой после начала полномасштабной войны.

Под постом появились десятки критических отзывов. В частности, пользователи писали:

"В Украину я ездила, популярность получила, а в "Голосе" о любви говорила. Но потом я уехала, про Белорусь и Россию запела. Все быстро подзабыла, а все потому, что бить гнидой – страшная сила".

"Интернет – это не помойка, зачем это здесь?"

"Когда ты не реализовалась в своем творчестве и не нашла своего слушателя, надо придумать какую-то фигню, чтобы на государственном корпоративе заработать пару рублей и спеть для уродов-ветеранов "СВО" в Доме культуры заброшенного села. Просто растворился образ талантливой певицы из "Голоса Украины".

"Что она делает? Мне стыдно".

"Скажите, вам нравится позориться?"

"Это существо было финалисткой "Х-Фактора" и "Голоса страны"! А теперь вот... Голосовал кто-то за эту? Знали бы – на порог не впустили".

"Вообще никогда ее не видела, но хорошо, что мусор вынес себя сам".

К обсуждению присоединился и продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк, который публично раскритиковал певицу, написав: "Стыдно, что ты была в "Голосе страны". Позор".

Негативно отреагировали и белорусские пользователи. В комментариях они отмечали независимость своей страны и ставили под сомнение целесообразность подобных песен: "В 1991 году Беларусь объявила независимость. Мы отдельный народ и государство. Какой смысл в таких песнях?" и "От белорусов – просим прощения за нее".

Сама Трубецка объясняла в пропагандистских медиа, что ее песня была создана в рамках культурных мероприятий так называемого "союзного государства". По ее словам, композиция имеет целью показать "ценности, которые объединяют белорусов и россиян", но, де-факто, просто нашла для россиян новую страну-брата.

Идея трека якобы возникла еще во время Дней культуры Новосибирска в Минске, где ей предложили исполнить тематическую композицию. Певица также рассказывала, что отказалась от исполнения чужих песен и решила создать собственную вместе с российскими авторами.

Анна Трубецкая стала известной украинской аудитории после участия в восьмом сезоне "Х-Фактора" и десятом сезоне "Голоса страны". На шоу она исполняла, в частности, песни Тины Кароль и публично называла ее своим творческим ориентиром. После проектов артистка некоторое время поддерживала связь с украинской сценой.

После 2022 года Трубецкая все чаще появлялась на российских телеканалах и участвует в проектах в РФ. В частности, она выступала на федеральном канале "Россия 1" в шоу "Ну-ка все вместе", где среди жюри – артисты, которые публично поддерживают политику Кремля. В соцсетях певицы также появлялись фото с российскими исполнителями, известными своей пророссийской позицией.

