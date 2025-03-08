Судмедэксперты установили причины смерти актера Джина Хэкмена, его жены и собаки

Судебно-медицинские эксперты установили причины ухода в засветы американского актера Джина Хэкмена и его избранницы Бетси Аракавы, которые были найдены мертвыми в собственном доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля. Жизнь двукратного лауреата премии "Оскар" забрала болезнь Альцгеймера и ряд сердечно-сосудистых заболеваний, пианистки – хантавирусный легочный синдром, а их немецкой овчарки не стало из-за голода и обезвоживания.

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Как отмечает The New York Times, соответствующую информацию сообщила главный судмедэксперт штата Нью-Мексико Хизер Джаррелл. По ее словам, во время проведения вскрытия не было обнаружено никаких следов внутренних или внешних травм, поэтому смерти супругов наступили по естественным причинам.

Представители правоохранительных органов считают, что Бетси Аракава могла уйти в вечность еще 11 февраля. В тот день она вела электронную переписку со своим массажистом, позже попала на камеры видеонаблюдения вблизи аптеки, а около 17:15 вернулась домой. После этого Аракава не просмотрела ни одного сообщения и не появлялась на улице.

Тело жены Джина Хэкмена обнаружили на полу в ванной комнате. Смерть пианистки наступила из-за хантавирусной инфекции, которая передается через контакт с испражнениями грызунов. Сначала по симптомам заболевания напоминает грипп, однако со временем вызывает одышку, а также сердечную и легочную недостаточности.

Правоохранительные органы обнаружили мертвого Джина Хэкмена вблизи кухни. Судмедэксперт Хизер Джаррелл отметила: "У господина Хэкмена были признаки прогрессирующей болезни Альцгеймера. Его здоровье было в ужасном состоянии. У него была серьезная болезнь сердца, и я думаю, что в конечном счете именно она привела к его смерти". Отмечается, что двукратный лауреат премии "Оскар", вероятно, ушел в засветы через неделю после смерти любимой – 18 февраля. Поскольку Хэкмен страдал болезнью Альцгеймера, эксперты предполагают: знаменитость мог даже не догадываться, что Бетси Аракавы больше нет в живых.

Вблизи мертвых супругов также было обнаружено тело одной из трех их немецких овчарок – Цинны. Судмедэксперты отмечают, что животное могло погибнуть из-за обезвоживания и голода. Двух других собачек пары нашли живыми.

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