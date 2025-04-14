'Стыдно, что я не воюю': 64-летний Гарик Корогодский назвал причину, почему не вступил в ВСУ, хотя очень хотел

Украинский бизнесмен и меценат Гарик Корогодский откровенно рассказал о личных переживаниях относительно своего участия в войне. Несмотря на патриотическую позицию и огромную поддержку армии, он признается: ему стыдно, что не участвует непосредственно в боевых действиях. В свои 64 года бизнесмен мог бы стать в ряды ВСУ – как по состоянию здоровья, так и по желанию. Но сознательно выбрал другой путь – помогать в тылу.

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Его решение не связано с нежеланием рисковать или избегать ответственности - наоборот, предприниматель постоянно ездит на фронт, чтобы лично поддерживать военных, видеть реальные условия службы и формировать помощь на основе живого контакта с бойцами. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

В своих публичных высказываниях Корогодский не скрывает внутренней борьбы: между желанием быть на передовой бок о бок с защитниками и осознанием, что его присутствие в тылу – не менее ценно.

"Мне стыдно за то, что я не воюю. Я по состоянию здоровья мог бы воевать, мог бы договориться, меня бы взяли куда-то. Но я себя уговорил, что больше пользы принесу здесь. И действительно", – признался он.

По его словам, речь не о законе или мобилизационных требованиях – ведь на фронте служит немало 20-летних, которые также формально не подпадают под призыв. Корогодский активно помогает военным: каждые две недели ездит на фронт, чтобы лично пообщаться с бойцами и увидеть их реальные потребности. В то же время, его психоэмоциональное состояние также заставляет это делать.

"Когда ты живешь в Киеве, можно вообще забыть, что идет война. А когда ты уезжаешь и видишь условия, в которых живут военные, воюют, какие там нужды есть... Это все такая вампирика эмоций, чтобы их хватило еще на две недели работы", – поделился Корогодский.

В частности, бизнесмен лично получил от военных на фронте "разрешение", чтобы организовывать публичные мероприятия и относительно спокойно жить среди гражданских.

"Я спрашивал военных: "Можем ли вы делать спектакли (когда вы на фронте)?" Они говорят: "Мы за это и воюем, чтобы это должно было быть", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA писал, что Гарик Корогодский предвидел дату отставки Дональда Трампа с поста президента США, однако почти сразу дал заднюю.

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