Страшно произнести свой возраст: легендарная Ада Роговцева поделилась переживаниями перед 89-летием и рассказала, где проведет день рождения

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева откровенно рассказала о своем душевном состоянии накануне 89-го дня рождения. Звезда без лишних прикрас призналась, что не может до конца осознать столь почтенный возраст, хотя и замечает, что с годами теряет возможность делать многие вещи "на лету", как это было в молодости.

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Но даже несмотря на все изменения, артистка не теряет жажды к жизни и даже не думает уходить со сцены, поэтому 16 июля отпразднует день рождения, играя в спектакле. Своими переживаниями накануне 89-летия Роговцева поделилась на личной странице в Instagram.

"Я родилась в первый день второй половины лета. И этого лета мне всегда не хватает. Осталось несколько дней до того, как мне исполнится 89 лет. Странные какие-то цифры… И написать, и произнести страшно. В день рождения буду играть, как обычно в последние годы", – написала знаменитость.

Дни перед важным праздником Ада Роговцева проводит за пределами Киева. По словам актрисы, она в деревне занимается сбором ягод, а после дня рождения, который отпразднует в столице, планирует продолжить работу в саду.

"Как ягоды в пальцах, перекатываются мысли и воспоминания. Возраст переживаю тяжело. Большой сосредоточенности и напряжения требует все, что привыкла делать с легкостью, на лету. Но жаловаться – грех! Благодарю Бога за семью – за дочь, внуков и правнука! Благодарю за круг моих молодых друзей! За партнеров по работе! Благодарю зрителей, которые приходят на спектакли. Благодарю Бога за то, что он дает силы выходить на сцену, к людям, как я делала это с 19 лет", – отметила артистка.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что стало известно, как Ада Роговцева ведет себя с людьми, которые ей не нравятся. По словам Ахтема Сеитаблаева, если актриса кого-то не принимает, это сразу чувствуется – настолько сильна ее харизма и бескомпромиссная позиция.

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