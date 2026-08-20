«Страна номер один»: американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву и пообещал устроить хаос

Американский рэпер Lil Pump прилетел в Москву, где 22 августа выступит с концертом, и уже успел сделать комплименты стране-агрессору. Артист назвал Россию "страной номер один" и пообещал российским поклонникам "настоящий хаос" во время своего шоу.

Видео дня

Видео с заявлением исполнителя распространили российские пропагандистские медиа. На кадрах Lil Pump, стоя у аэропорта, эмоционально обращается к своим фанатам и призывает их готовиться к концерту.

"Так что мои российские фаны могут ожидать от моего шоу настоящего хаоса. Настоящего хаоса и веселья. Мы здесь, чтобы развлечься, и я просто очень рад вернуться в эту прекрасную страну. Я собираюсь устроить настоящую вечеринку, потому что для меня это номер один", – заявил рэпер.

Он также отдельно подчеркнул, что Россия, по его словам, является для него лучшей страной из всех, где ему приходилось выступать.

"Россия для меня – номер один. Из всех мест, в которых я гастролировал, это – номер один. Мне здесь очень нравится, так что готовьтесь – уже через два дня", – сказал Lil Pump.

Очевидно, такие заявления могут быть просто частью промокампании концерта, ведь артист обращался непосредственно к российской аудитории накануне своего выступления. В то же время Lil Pump не впервые демонстрирует привязанность к российскому рынку, а ранее в этом году даже записал песню с россиянкой.

Lil Pump и связи с Россией

Lil Pump, настоящее имя которого Газзи Фабио Гарсия, обрел мировую известность в 2017 году после выхода хита Gucci Gang.

В Москве американский исполнитель впервые выступил в том же году, на пике своей популярности. Тогда же планировались его концерты в Киеве и Одессе, однако впоследствии их отменили на фоне пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Lil Pump не присоединился к международному культурному бойкоту РФ. Рэпер не делал заметных публичных заявлений в поддержку Украины и продолжил сотрудничать с российским рынком развлечений.

В июне 2025 года он снова приезжал в Москву. Во время того визита артист заявил: "Я люблю россиян", а также публиковал фотографии с российским флагом, в шапке-ушанке и на фоне "Москва-Сити".

Помимо концертной деятельности, Lil Pump сотрудничает и с представителями российского шоу-бизнеса. В частности, он записал совместный трек "Кукареку" (Kukareku) с российской певицей MARGO – Маргаритой Овсянниковой, которая поддерживает российскую агрессию против Украины.

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