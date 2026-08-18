"Сторонник Гитлера едет с концертами в Россию". Кремль обрушился на Канье Уэста и выдвинул условие для выступлений

Скандальный американский рэпер Канье Уэст, который неоднократно публично восхвалял диктатора-нациста Адольфа Гитлера и называл себя "молодым Путиным", собирается приехать в Россию с двумя концертами. Он должен выступить в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года.

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Соответствующая афиша опубликована на сайте артиста с анонсами. Появление информации о шоу в РФ произошло вскоре после его выступления в Казахстане, где артисты обычно проводят свои концерты, чтобы не приезжать в подвергнутую санкциям Россию.

Менеджер рэпера также опубликовал в Instagram анонс предстоящих концертов. Для российской аудитории под выступления Уэста даже создали отдельную онлайн-страницу с расписанием и кнопками покупки билетов.

При этом в России уже успели начать требовать от Веста не просто приехать и заработать деньги, но и продемонстрировать лояльность к кремлевскому режиму.

В России хотят, чтобы Канье Уэст поддержал войну

Одной из первых на приезд скандального артиста отреагировала российская пропагандистка и "борец" за "безопасный интернет" Екатерина Мизулина. В своем Telegram она напомнила об одиозных высказываниях Уэста и саркастически поинтересовалась, не устроит ли он новый скандал во время выступлений.

"Поклонник Адольфа Гитлера рэпер Канье Уэст едет с концертами в Россию. Главное, чтобы не выступил в футболке со свастикой в пережившем блокаду Ленинграде (старое название Санкт-Петербурга. – Ред.)", – написала Мизулина.

Однако на этом претензии к американцу не закончились. Депутат Госдумы РФ Николай Новичков заявил, что может потребовать отмены концертов, если Уэст не выразит "моральную поддержку" России и так называемой "СВО".

"Если они хотят зарабатывать деньги, они должны понимать, что страна находится в ситуации "СВО", и страна нуждается в моральной поддержке со стороны деятелей культуры, если они считают себя таковыми. Поэтому, если этого не будет, я буду поднимать вопрос об отмене концертов", – сказал он в комментарии росмедиа.

Новичков также заявил, что намерен обратить внимание на старые высказывания Веста, в которых тот восхвалял Гитлера. По словам депутата, этим вопросом могут заняться Министерство культуры и Генпрокуратура.

То есть артист, который годами демонстрировал симпатии к России и Владимиру Путину, теперь должен доказывать российским чиновникам, что он достаточно лоялен к стране-агрессору.

В частности, прокремлевский активист Виталий Бородин заявил, что уже готовит обращение к "компетентным органам" и Минкульту РФ с требованием отменить концерты рэпера и заблокировать продажу билетов.

Среди претензий к американцу он назвал его антисемитские высказывания, поведение его жены Бьянки Цензори, которая приходит на светские мероприятия и гуляет по улицам обнаженной, а также отсутствие публичной поддержки России и ее военных.

"Мы не позволим этому персонажу зарабатывать миллионы в нашей стране", – заявил пропагандист.

Еще один российский пропагандист Ильдар Резяпов ранее вообще требовал объявить Веста персоной нон грата. В феврале 2025 года организация обращалась к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой запретить рэперу въезд в страну.

Причиной называли, в частности, его публичные заявления "Я – нацист" и "Я люблю Гитлера". Теперь, по словам Резяпова, он не собирается заниматься вопросом отмены выступлений, поскольку якобы "занят на фронте".

"Провальный" концерт в Казахстане

Новость о двух концертах в Санкт-Петербурге появилась после выступления Канье Уэста в Алматы, Казахстан. Рэпер должен был выйти на сцену 14 августа, однако шоу перенесли на 15 августа. Среди причин называли погодные условия и масштабные перебои с электроснабжением в стране.

Сам Уэст объяснил перенос соображениями безопасности, заявив, что здоровье зрителей является приоритетом. В результате концерт всё же состоялся.

После этого в его официальном расписании YE LIVE CONCERT TOUR 2026 появились два концерта в России.

Канье Уэст и Россия

Вест давно не скрывает своих симпатий к России. Еще несколько лет назад он называл себя "молодым Путиным" и рассказывал о своем восхищении российским диктатором.

"Я Путин. Я молодой Путин", – заявлял рэпер, объясняя, что культура для него является своеобразной "нефтью" и "энергией".

В 2025 году Уэст уже пытался организовать концерт в Москве. Тогда обсуждалось выступление, на которое могли собраться десятки тысяч человек. За концерт, по данным российских источников, артист хотел около 8 млн долларов.

Однако шоу так и не состоялось. Российские власти, по сообщениям местных медиа, не дали разрешение на выступление. Одной из озвученных причин было то, что чиновники якобы не понимали, "о чем он поет". Параллельно в РФ обсуждали возможность запретить Весту въезд из-за его экстремистских и пронацистских высказываний.

За что Канье Уэста критикуют в мире

Канье Уэст в последние годы неоднократно оказывался в центре международных скандалов из-за антисемитских, расистских и пронацистских заявлений. Среди самых громких его высказываний – публичное "Я люблю Гитлера", а также заявление о желании "нормализовать разговоры о Гитлере".

Из-за скандальных заявлений от Веста отказывались крупные компании. В частности, Adidas расторг с ним многомиллиардный контракт, а другие бренды также прекратили сотрудничество с рэпером.

В 2026 году Великобритания запретила Весту въезд в страну из-за его антисемитских, расистских и пронацистских высказываний. Из-за этого было отменено его участие в лондонском Wireless Festival, где артист должен был выступить в качестве хедлайнера.

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