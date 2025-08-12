Кума Виталия Козловского, которая была его пиарщицей, вдруг разорвала сотрудничество с артистом и назвала причину

Украинская пиарщица Юла (настоящее имя – Юлия Яцечко), которая является основательницей продюсерской компании YULA COMPANY, сообщила, что больше не будет сотрудничать с певцом и своим кумом Виталием Козловским. Как пояснила бизнесвумен, она приняла такое решение, ведь имеет со знаменитостью кардинально разное видение его дальнейшего развития как артиста.

Пиарщица отметила, что, несмотря на завершение сотрудничества, в будущем всегда будет готова помочь исполнителю. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

"Мы с Виталием Козловским решили не сотрудничать дальше. Скажу честно: у нас не совпадали взгляды на стратегическое видение артиста. И это нормально. Мы две творческие личности: у меня свое видение, как специалиста, у Виталия – свое. Мы не смогли найти будущий совместный творческий путь, но нам удалось вместе громко перезапустить проект и сделать самое яркое появление артиста в 2025 году, а может и вообще за все годы", – написала пиарщица.

Как отметила Юла, в дальнейшем их с Виталием Козловским будут объединять родственные связи, ведь она стала крестной мамой сына певца – Оскара. Бизнесвумен добавила, что сильно уважает артиста и не откажется дать ему профессиональный совет.

"Я всегда открыта и готова помочь, когда это будет нужно Виталию, ведь я – крестная мама его сына, и наши связи навсегда останутся родственными. Мы относимся друг к другу с большим уважением, и я всегда готова к консультациям и советам. На берегу мы договаривались быть честными друг перед другом. Я не хочу, чтобы работа нас не сближала, а отдаляла. Но наше сотрудничество – это на всю жизнь, потому что у нас есть наш маленький Оскар", –заявила пиарщица.

Заметим, что Юла и Виталий Козловский начали сотрудничество в 2024 году.

