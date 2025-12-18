Екатерина Бужинская, которая не выходила на сцену два месяца, перенесла сложную операцию на лице и показала, как выглядит теперь

Украинская певица Екатерина Бужинская после двухмесячной паузы в выступлениях рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, из-за которых была вынуждена исчезнуть со сцены. Артистка сообщила, что перенесла сложную операцию на лице в результате тяжелой травмы глаза, которую вызвала контактная линза.

Осложнение привело к инфекции и длительному лечению под наблюдением врачей. О своем состоянии Бужинская написала в Facebook, опубликовав фото из больничной палаты.

На снимках видно, что ее правый глаз закрыт повязкой. На других кадрах, сделанных уже во время реабилитации, певица также появляется с повязкой, которую дополнительно скрывает за большими солнцезащитными очками.

По словам артистки, лечение продолжается уже второй месяц, а после операции она находится под постоянным контролем медиков. Сейчас состояние Бужинской стабильное, однако впереди – длительный и поэтапный путь восстановления, который не позволяет ей полноценно вернуться к концертной деятельности.

"Уже второй месяц я прохожу лечение и сейчас нахожусь под наблюдением врачей в интенсивной терапии. Контактная линза вызвала серьезную травму глаза, что привело к инфекции. Из-за этого я временно не могу выступать, работать и, признаюсь честно, чувствую себя непросто. Я перенесла операцию, мое состояние стабильное. Впереди – путь лечения и восстановления, который я шаг за шагом прохожу с надеждой и терпением. Очень скучаю по вам и всем сердцем хочу как можно быстрее вернуться на сцену, чтобы снова петь для вас", – написала певица.

В связи с лечением Екатерина Бужинская также была вынуждена отменить свое участие в совместных концертах с Михаилом Грицканом, где была заявлена ранее. По ее словам, на этих выступлениях она временно не будет появляться, однако пообещала, что это – не прощание, а вынужденная пауза, и вскоре она вернется.

Несмотря на отсутствие публичных выходов, певица не прерывала контакт с поклонниками. В течение этого времени она публиковала старые фото, слова благодарности, поддерживала коммуникацию в соцсетях и делилась новыми песнями, хотя на людях не появлялась.

Еще 11 ноября Бужинская рассказывала, что серьезные проблемы с глазом начались раньше. Тогда она призналась, что выступала на четырех концертах подряд в затемненных очках, несмотря на настояния врачей на немедленной госпитализации.

"4 концерта подряд, 4 аншлага я выступала в затемненных очках, хотя все врачи единодушно настаивали на госпитализации. Травма глаза, которая требовала немедленного лечения. Но я не могла подвести своих поклонников – солдауты задолго до начала концертов, люди ждали. Кременчуг ждал еще с сентября, когда мы перенесли концерт из-за затяжной воздушной тревоги", – сообщала она.

Тогда Бужинская показала в соцсетях фото с выступления в солнцезащитных очках, а также селфи с повязкой на глазу.

