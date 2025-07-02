Стивен Спилберг признался в приступах панической атаки после съемок культового фильма ужасов

Полвека назад мир увидел "Челюсти" – первый настоящий блокбастер в истории Голливуда, который не только изменил индустрию, но и оставил глубокий след в жизни режиссера. Стивен Спилберг, который на тот момент был лишь 27-летним начинающим режиссером, пережил настолько сильное эмоциональное напряжение во время создания фильма, что признается – он страдал от панических атак, бессонницы и симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в течение многих лет после завершения съемок.

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О своем непростом опыте он рассказал в документальном фильме "Челюсти в 50: Окончательная история изнутри". Как пишет Mirror, это 90-минутное возвращение к событиям 1975 года включает редкие архивные кадры, новые интервью со съемочной группой и звездами фильма, а также откровенные признания самого Спилберга о настоящем ужасе, который ему пришлось пережить – не на экране, а в реальной жизни.

Что стало причиной психологического кризиса режиссера:

Проблемы с механической акулой

Главный "актер" фильма – гидравлическая акула, созданная специально для съемок, работала лишь изредка. Спилберг говорит, что около 80% времени она была неисправной, а во время первого запуска в воде вообще вынырнула хвостом вперед, что вызвало волну насмешек и паники. Производители построили ее для пресной воды, поэтому в соленом океане она быстро вышла из строя.

Опасные ситуации на площадке

Во время одного из дублей лодка, на которой снимали сцену, начала тонуть прямо с командой на борту. "Она ушла под воду менее чем за две минуты", – вспоминает Спилберг.

Задержки и отставание от графика

Фильм снимали на 100 дней дольше, чем планировалось, и это спровоцировало риск увольнения Спилберга. "Я боялся, что меня выгонят. Я жил в постоянном напряжении, на грани срыва", – говорит он.

Бессонница, тревожность и панические атаки

После окончания съемок Спилберг пережил сильный приступ паники. "Я думал, что у меня сердечный приступ. Не мог дышать. Я дрожал, обливался водой, не мог успокоиться. Я был полностью не в себе", – признается режиссер.

ПТСР и ночные кошмары

Годы спустя Спилберг продолжал просыпаться ночью в холодном поту, ему снилось, что фильм до сих пор не завершен. Он говорит: "В те времена мы еще не знали, что такое ПТСР. Но я жил в нем".

"Челюсти" – фильм, который едва не сломал, но в итоге сделал его имя

В документальном фильме режиссер признается, что "Челюсти" должен был стать последним фильмом в его карьере, а не первым большим прорывом. Вдобавок ко всем трудностям, Спилберг постоянно боролся с эмоциональной изоляцией. Более того, режиссер делится, что регулярно звонил маме и жаловался, что не выдержит напряжения. Одним из немногих, кто его поддерживал, был Мартин Скорсезе, который прилетал на съемки из Нью-Йорка, просто, чтобы быть рядом.

Один из самых трогательных фрагментов в документалке – когда Спилберг рассказывает, как тайно приходил к "Косатке", лодке со съемок, которую после фильма установили на заднем дворе студии Universal.

"Я просто пробирался на борт лодки, и сидел в каюте в той маленькой кожаной красной кабинке, и просто сидел там, а иногда плакал. Мне не было о чем плакать. Фильм был настоящим феноменом, и я сижу здесь, проливаю слезы, потому что не могу избавиться от этого опыта. Лодка помогла мне начать забывать. Та косатка была моим терапевтическим спутником в течение нескольких лет после выхода "Челюстей".

Эффект "Челюстей"

Документальный фильм также рассматривает феномен, получивший название "эффект "Челюстей" – волна страха перед акулами, которая охватила зрителей во всем мире после выхода ленты. В то же время авторы попытались переосмыслить этот эффект как наследие уважения к океанским хищникам.

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