Старший сын Трампа объявил о своей помолвке в Белом доме: что известно о невестке президента, которая очень похожа на Меланию

Президент США Дональд Трамп публично объявил о помолвке своего старшего сына Дональда Трампа-младшего со светской львицей Беттиной Андерсон во время мероприятия в Белом доме. Заявление прозвучало в понедельник, 15 декабря.

Заявление было зафиксировано на видео, которое опубликовала трампистка Лаура Лоумер в соцсети X.

"Президент Трамп только что объявил в Белом доме, что его сын Дональд Трамп – младший и его девушка Беттина Андерсон женятся! Они только что обручились. Поздравляю их обоих", – написала Лоумер.

Во время объявления Дональд Трамп – младший поблагодарил возлюбленную за согласие на брак.

"Я хочу поблагодарить Беттину за это одно слово: "Да", – заявил он. Сама Андерсон назвала эти дни "незабываемыми" и сказала, что чувствует себя "самой счастливой девушкой в мире".

Об отношениях пары стало известно в конце 2024 года. По данным People, Трамп-младший и Андерсон начали встречаться примерно за шесть месяцев до того, а впервые их вместе зафиксировали папарацци в августе 2024 года, во время бранча в Палм-Бич, штат Флорида. На тот момент Дональд Трамп-младший еще формально был помолвлен с Кимберли Гилфойл.

В сентябре 2024 года американские медиа сообщали, что Трамп-младший и Гилфойл проводят все больше времени отдельно, а в декабре стало известно об окончательном завершении их отношений. Вскоре после этого Кимберли Гилфойл была выдвинута Дональдом Трампом на должность посла США в Греции, ее кандидатуру впоследствии утвердил Сенат.

После разрыва с Гилфойл Андерсон все чаще появлялась рядом с Дональдом Трампом – младшим на публичных событиях. Она была гостьей семейных мероприятий в Мар-а-Лаго, сопровождала его на праздновании Нового года и появилась вместе с ним на инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года.

Для Дональда Трампа – младшего этот брак станет вторым. Ранее он был женат на Ванессе Трамп, с которой прожил 12 лет и имеет пятерых детей.

По информации Page Six, предложение Андерсон сопровождалось массивным бриллиантовым кольцом, а представитель пары подтвердил факт помолвки. Детали предстоящей свадьбы пока не разглашаются.

В светских кругах и американских таблоидах Беттина Андерсон быстро получила неофициальное сравнение с первой леди США Меланией Трамп. Обращают внимание на похожий стиль: сдержанную элегантность, любовь к классическим силуэтам и ярким акцентам, в частности красному цвету.

Также отмечают похожую прическу – длинные ухоженные волосы с объемной укладкой – и манеру держаться на публике рядом с мужчиной: немногословность, спокойствие, минимум эмоций и четкая дистанция от излишнего внимания прессы.

Беттина Андерсон – дочь американских филантропов Гарри Лоя Андерсона – младшего и Ингер Андерсон. Она активно занимается благотворительной деятельностью, поддерживает фонд Hope for Depression Research Foundation, который финансирует исследования в области лечения депрессии, а также участвует в природоохранном проекте "Рай" во Флориде.

