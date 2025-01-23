Портной 18-летнего Бэррона Трампа рассказал, как ведет себя младший сын президента США вне камер

Портной младшего сына 47-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа – Натан Пирс – рассекретил, как ведет себя Бэррон Трамп в реальной жизни вне камер. По словам генерального директора компании по пошиву эксклюзивной одежды Pearce Bespoke, 18-летний наследник политика довольно приветливая и умная личность, которая много внимания уделяет своему внешнему виду.

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Об этом специалист индустрии моды рассказал в интервью для издания Women's Wear Daily. Он не смог подобрать ни одного плохого слова, описывая личное общение с юным студентом Нью-Йоркского университета.

"Бэррон очень умный парень. С точки зрения жизненного опыта и знаний он кажется намного старше своего реального возраста. С ним просто очень интересно разговаривать", – поделился портной, – "Знаете, какое еще слово я бы сказал о нем? Гостеприимный. Он приземленный, милый, насколько это возможно, и гостеприимный".

Натан Пирс отметил, что Бэррон Трамп имеет действительно острый ум. Так что, по мнению генерального директора Pearce Bespoke, если юноша окажется в компании опытных предпринимателей, то будет держаться достойно. Кроме того портной отметил и то, что у наследника новоизбранного президента США достаточно сухое чувство юмора.

Как отметил Натан Пирс, сын Дональда Трампа достаточно тщательно относился к выбору наряда, в котором он появился на инаугурации отца. Он самостоятельно выбирал ткани, пуговицы и даже подкладки для своих образов.

На торжественном мероприятии Бэррон Трамп появился в стильном темно-синем костюме, который соединил с галстуком в тон и контрастной белой рубашкой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что эксперт прочитал по губам, что Дональд Трамп говорил жене во время танца на инаугурации.

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