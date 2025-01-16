Старшей дочери Кошевого исполнилось 17 лет: как изменилась Варя, которая стала звездой 'Голоса. Дети', и что ей подарили

15 января старшая дочь украинского ведущего и актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого – Варвара – отпраздновала свой день рождения. Девушке, которая стала звездой талант-шоу "Голос. Дети", исполнилось 17 лет.

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На своей странице в Instagram наследница шоумена поделилась фотографией из важного дня. Она показала, что получила в подарок большой букет темно-красных роз.

Варвара Кошевая запомнилась украинцам после впечатляющих выступлений на сцене проекта "Голос. Дети". Она участвовала в нескольких сезонах талант-шоу, так что слушатели имели возможность наблюдать, как совершенствовались ее вокальные данные. Кроме того, в 2019 году девушка дошла до финала Нацотбора на детское Евровидение.

С этого времени внешний вид дочери 41-летнего ведущего значительно изменился. Варвара Кошевая начала терять детские черты лица. Сейчас девушка имеет более выраженные скулы и заметно большие губы.

Однако любовь к пению девушка не потеряла до сих пор. По словам Евгения Кошевого, она активно готовится поступить в высшее учебное заведение по направлению вокал или актерское мастерство. Однако университет Варвара выбирает не в Украине, а в Польше, поэтому изучает иностранный язык.

Как отметил шоумен, его дочь мечтает стать успешной певицей и собрать большой стадион фанатов.

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