Старшей дочери Кошевого исполнилось 17 лет: как изменилась Варя, которая стала звездой "Голоса. Дети", и что ей подарили
15 января старшая дочь украинского ведущего и актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого – Варвара – отпраздновала свой день рождения. Девушке, которая стала звездой талант-шоу "Голос. Дети", исполнилось 17 лет.
На своей странице в Instagram наследница шоумена поделилась фотографией из важного дня. Она показала, что получила в подарок большой букет темно-красных роз.
Варвара Кошевая запомнилась украинцам после впечатляющих выступлений на сцене проекта "Голос. Дети". Она участвовала в нескольких сезонах талант-шоу, так что слушатели имели возможность наблюдать, как совершенствовались ее вокальные данные. Кроме того, в 2019 году девушка дошла до финала Нацотбора на детское Евровидение.
С этого времени внешний вид дочери 41-летнего ведущего значительно изменился. Варвара Кошевая начала терять детские черты лица. Сейчас девушка имеет более выраженные скулы и заметно большие губы.
Однако любовь к пению девушка не потеряла до сих пор. По словам Евгения Кошевого, она активно готовится поступить в высшее учебное заведение по направлению вокал или актерское мастерство. Однако университет Варвара выбирает не в Украине, а в Польше, поэтому изучает иностранный язык.
Как отметил шоумен, его дочь мечтает стать успешной певицей и собрать большой стадион фанатов.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Владимир Остапчук показал трогательные фото сына, которому исполнился месяц.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!