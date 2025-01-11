Владимир Остапчук показал трогательные фото сына, которому исполнился месяц

Вчера, 10 января, Владимир Остапчук со своей женой Екатериной Полтавской отпраздновали первую важную дату в жизни их сына. Маленькому Тимофею исполнился один месяц.

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На своей странице в Instagram 40-летний ведущий показал трогательные фотографии младенца. В большинстве случаев звездному отцу удавалось сфотографировать наследника во время сна.

"Тимофею Владимировичу 1 месяц", – коротко подписал публикацию шоумен.

На опубликованных фото маленький Тимофей предстал перед камерой в нескольких образах. Так на одном из кадров можно увидеть младенца, который крепко спит на коленях мамы в сером комбинезоне. Для другой фотографии родители выбрали для потомка коричневый наряд со звездным принтом.

Кроме того, Владимир Остапчук показал трогательное фото, где удалось запечатлеть момент, как Тимофей уснул на его руках прямо в машине. Ведущий не мог оторвать ласкового взгляда от малыша.

Не сдерживали положительных эмоций от щемящих фото и подписчики знаменитости. В комментариях под постом появилось много приятных слов с поздравлениями и комплиментами для первенца Екатерины Полтавской.

"Очень красивый ребенок".

"Поздравляю, пусть растет счастливым!"

"Какой хорошенький, как куколка".

"Поздравляю, здоровье крепкого и мирного детства, а родителям вдохновения".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что экс-жена Остапчука заговорила о сообщениях с оскорблениями от новой избранницы ведущего и будущем суде.

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