'Стало неприятно': травести-дива Монро уехала из Украины и рассказала о встрече с россиянами в порту

Блогер и травести-дива Монро выехала из Украины в условную командировку из-за премьеры фильма Queens of Joy при своем участии. Ей это удалось сделать из-за статуса непригодного к мобилизации, ведь в ее паспорте указан мужской пол. Однако чудесную поездку в Грецию немного испортили россияне.

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По словам травести-дивы, услышать москальский акцент для нее было неприятно. Об этом Монро рассказала в Instagram.

"Я бегала возле набережной, потом прибежала в порт и пришел огромный лайнер. Оттуда вышли люди. Я впервые услышала русский язык с москальским акцентом. И стало неприятно", – поделилась она.

Она также поделилась еще одним раздражающим ее фактором. Оказалось, что касается эта злоба людей, выехавших за границу и транслирующих свою "идеальную жизнь". Ранее она рассказывала, что за все полномасштабное вторжение избегала поездок вне Украины, ведь чувствовала дискомфорт, уезжая из родной страны, но на этот раз путешествие было вынуждено.

"Меньше всего, я бы хотела, чтобы вы злились на людей, выезжающих за границу, или же уехали, возвращаются, не возвращаются.., которые транслируют свою жизнь. Но злитесь! Злость – это нормальная реакция. Кстати, меня это тоже бесит", – призналась Монро.

Она также добавила, что не испытывает злости на европейцев, которые живут свою мирную жизнь в то время, когда в Украине летают ракеты и шахеды вместо гражданских самолетов.

"Странно ли мне слышать и видеть самолет в небе, который гудит, как будущий прилет – на пятый раз нет. Потому что здесь так. Странно ли не слышать тревоги и взрывы ночью – тоже нет. Потому что в Киеве, несмотря на все, я тоже чувствую себя в безопасности, – отметила Монро. – И главное, я понимаю, что я не испытываю негативных эмоции, потому что в кармане моего чемодана билет домой. И, когда я закончу все свои дела, я куплю сувениры и поеду туда, где мое сердце и душа сейчас. В Украину".

Ранее Монро рассказывала OBOZ.UA, что может спокойно уезжать за границу, ведь непригодна к мобилизации по состоянию здоровья. Ее сняли с военного учета. "Я исключена из военного учета по определенным медицинским обстоятельствам, но все мои документы есть в мобильном приложении "Резерв". В принципе, как мне объяснили, могла и не обновлять данные, но сделала это. Чтобы быть в рамках закона – это, прежде всего, нужно мне", – сообщила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Монро показала фото 23-летней давности и рассказала о потере волос. Сейчас пользуется только париками.

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