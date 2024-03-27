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Стало известно, почему принц Уильям не появился на трогательном видео Кейт Миддлтон, когда она сообщила миру о раке

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
1,0 т.
Стало известно, почему принц Уильям не появился на трогательном видео Кейт Миддлтон, когда она сообщила миру о раке

Отсутствие принца Уэльского Уильяма в видеосообщении супруги Кейт Миддлтон о раке начало беспокоить общество, ведь пара почти всегда вместе, а в столь важный момент женщина осталась одна в кадре. Оказалось, что муж поддерживал любимую "за кулисами" камеры.

Из-за того, что принцесса самостоятельно готовила обращение и знала о чем должна говорить, участие принца Уильяма в кадре не имело смысла. Королевский источник отмечает The Times: "Она показала себя как сильная женщина, которая делится врожденным сильным посланием нации. Ей не нужно было, чтобы кто-нибудь сидел рядом".

"Он поддерживал ее и семью на заднем плане", – добавили насчет принца Уильяма.

По мнению королевской корреспондентки Hello! Даниэль Стейси, Кейт Миддлтон осталась сама в кадре, чтобы "наладить связь с другими больными раком". Об этом свидетельствует окончание ее речи на ноте сострадания: "Для всех, кто сталкивается с этой болезнью, в какой бы форме она ни была, пожалуйста, не теряйте веры или надежды. Вы не одиноки".

Стало известно, почему принц Уильям не появился на трогательном видео Кейт Миддлтон, когда она сообщила миру о раке

"Понятно, что принцесса Уэльская написала самостоятельно каждое слово в видеообращении, поэтому для Кейт было целесообразно донести это сообщение до публики самостоятельно. Те, кто тесно сотрудничает с принцессой, часто говорят о ее внутренней силе, и я думаю, что ее видеообращение является отличным примером этого", – отметила Даниэль Стейси.

В частности, о помощи принца Уильяма Кейт Миддлтон отметила в видео: "Рядом со мной Уильям – это большой источник утешения и спокойствия".

Стало известно, почему принц Уильям не появился на трогательном видео Кейт Миддлтон, когда она сообщила миру о раке

Свою поддержку принцессе публично выразили близкие члены королевской семьи: король Чарльз III, ее брат Джеймс Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл, а также премьер-министр Риши Сунак и другие мировые лидеры. В частности, первая леди Украины Елена Зеленская также пожелала скорейшего выздоровления, а борющаяся с 4 стадией рака актриса Шеннен Догерти выразила восхищение силой воли принцессы.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы появилось видео, где Кейт Миддлтон объяснила, что будет проходить лечение химиотерапией из-за обнаружения рака после операции на брюшной полости. Она взяла паузу в исполнении своих обязанностей на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, Кейт Миддлтон проходит "профилактическую химиотерапию", чтобы уничтожить какие-либо следы онкологии в теле принцессы и не давать возможность ей распространиться. Этот метод лечения позволит ей находиться вне больницы.

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