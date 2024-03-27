Стало известно, почему принц Уильям не появился на трогательном видео Кейт Миддлтон, когда она сообщила миру о раке

Отсутствие принца Уэльского Уильяма в видеосообщении супруги Кейт Миддлтон о раке начало беспокоить общество, ведь пара почти всегда вместе, а в столь важный момент женщина осталась одна в кадре. Оказалось, что муж поддерживал любимую "за кулисами" камеры.

Из-за того, что принцесса самостоятельно готовила обращение и знала о чем должна говорить, участие принца Уильяма в кадре не имело смысла. Королевский источник отмечает The Times: "Она показала себя как сильная женщина, которая делится врожденным сильным посланием нации. Ей не нужно было, чтобы кто-нибудь сидел рядом".

"Он поддерживал ее и семью на заднем плане", – добавили насчет принца Уильяма.

По мнению королевской корреспондентки Hello! Даниэль Стейси, Кейт Миддлтон осталась сама в кадре, чтобы "наладить связь с другими больными раком". Об этом свидетельствует окончание ее речи на ноте сострадания: "Для всех, кто сталкивается с этой болезнью, в какой бы форме она ни была, пожалуйста, не теряйте веры или надежды. Вы не одиноки".

"Понятно, что принцесса Уэльская написала самостоятельно каждое слово в видеообращении, поэтому для Кейт было целесообразно донести это сообщение до публики самостоятельно. Те, кто тесно сотрудничает с принцессой, часто говорят о ее внутренней силе, и я думаю, что ее видеообращение является отличным примером этого", – отметила Даниэль Стейси.

В частности, о помощи принца Уильяма Кейт Миддлтон отметила в видео: "Рядом со мной Уильям – это большой источник утешения и спокойствия".

Свою поддержку принцессе публично выразили близкие члены королевской семьи: король Чарльз III, ее брат Джеймс Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл, а также премьер-министр Риши Сунак и другие мировые лидеры. В частности, первая леди Украины Елена Зеленская также пожелала скорейшего выздоровления, а борющаяся с 4 стадией рака актриса Шеннен Догерти выразила восхищение силой воли принцессы.

Напомним, вечером 22 марта на странице принца и принцессы появилось видео, где Кейт Миддлтон объяснила, что будет проходить лечение химиотерапией из-за обнаружения рака после операции на брюшной полости. Она взяла паузу в исполнении своих обязанностей на неопределенный срок.

Как сообщал OBOZ.UA, Кейт Миддлтон проходит "профилактическую химиотерапию", чтобы уничтожить какие-либо следы онкологии в теле принцессы и не давать возможность ей распространиться. Этот метод лечения позволит ей находиться вне больницы.

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