Стало известно, почему Кейт Миддлтон не выходит в люди после операции на брюшной полости

Принцесса Уэльская не появлялась на публике еще с Рождества, пережив операцию на брюшной полости в середине января. Кейт Миддлтон, в отличие от короля Чарльза, не разглашает детали о состоянии своего здоровья.

Как известно, супруга принца Уильяма восстанавливается, однако есть ряд причин, по которым она решила не выходить в люди. Об этом сообщает People.

На прошлой неделе инсайдер рассказал, что Миддлтон "чувствует себя хорошо" и поправляется. Однако официальные заявления о принцессе Уэльской не были опубликованы. Это вызывает беспокойство у почитателей королевской семьи.

Причиной является то, что Кейт ценит свою частную жизнь. В одном из первых сообщений о здоровье Миддлтон было отмечено: она "желает, чтобы ее личная медицинская информация оставалась конфиденциальной".

Кроме того, королевское лицо стремится создать для своих детей нормальные условия жизни во время ее выздоровления. "Принцесса Уэльская ценит интерес, который это заявление вызвало. Она надеется, что общественность поймет ее желание поддерживать нормальную жизнь своих детей", – говорится в первом заявлении Кенсингтонского дворца.

Принц Уильям внес свою лепту, отложив свои королевские обязанности, чтобы помочь жене и детям. "Мы знаем, что они очень крепкая семья, и он хочет быть рядом с ними", – сказал Роберт Хардман, автор книги "Становление короля: король Чарльз III и современная монархия". "Многое из того, что они делают вместе с детьми, направлено на нормализацию жизни, а не на то, чтобы они чувствовали себя в специальной позолоченной клетке", – добавил писатель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как принц Уильям в последнюю минуту отказался от участия в важном мероприятии из-за "личного": в СМИ поползли слухи о состоянии здоровья Кейт Миддлтон.

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