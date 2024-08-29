Стало известно, почему Анджелина Джоли с Брэдом Питтом не встретятся в Венеции и кто больше не хотел, чтобы это произошло

Голливудская актриса Анджелина Джоли и ее бывший муж Брэд Питт не пересекутся на стартовавшем 28 августа Венецианском кинофестивале. Организаторы приняли дополнительные меры, чтобы бывшие супруги не встретили друг друга.

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Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера недавно рассказал Vanity Fair, что знаменитости посетят престижное событие, чтобы представить свои новые работы: Джоли сыграла главную роль в байопике "Мария" об оперной певице Марии Калпас, в то время как Питт снялся в психологическом триллере "Одинокие волки" вместе с Джорджем Клуни.

"Анджелина будет в первый день, в четверг [29 августа], и сразу после этого она уедет с [режиссером фильма "Мария"] Пабло Ларраном на кинофестиваль в Теллурайде, Колорадо, – рассказал он изданию. – Брэд приедет только в субботу [31 августа] в Венецию. Они никак не смогут пересечься". Источник сообщил Page Six, что голливудские звезды не просили, чтобы фестиваль "разделил" показ их фильмов. "Никто не просил этого, они были достаточно мудры, чтобы понять", – объяснил инсайдер.

Джоли прибыла в остров Лидо за несколько часов до начала 81-го Венецианского кинофестиваля. Одетая в классический бежевый тренч, дополненный изящной черной юбкой миди и яркими кожаными ботинками, актриса излучала элегантность. Ее светлые волосы и сияющая улыбка очаровали зрителей.

Анджелина уже давно не посещала Венецианский кинофестиваль. В последний раз она появлялась на красной дорожке 17 лет назад вместе с Брэдом Питтом на премьере фильма "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса". Тогда ее дети Мэддокс, Пакс, Захара и Шайло были еще совсем маленькими, а близнецы Вивьен и Нокс еще не родились. В 2010 году семья Джоли-Питт вернулась в Венецию, на этот раз, чтобы отпраздновать роль красавицы в фильме "Турист" вместе с Джонни Деппом.

После восьми долгих лет судебных баталий с тех пор, как актриса впервые ступила в Высший суд Лос-Анджелеса, чтобы подать на развод, сага продолжается. Ставки взлетели до небес после недавней продажи виноградника пары Шато Мираваль, разжегшего пожар никак неутихающих судебных исков. Брэд Питт стоит на своем, не желая уступать, в то время как Анджелина умоляет об урегулировании, стремясь покончить с этим непрерывным сражением.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Пита Шайло официально объявила об отказе от фамилии отца.

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