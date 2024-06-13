Стилистка Кейт Миддлтон получила повышение. Как выглядит Наташа Арчер, которую называют 'правой рукой' принцессы Уэльской

Королевские особы не могут обойтись без помощников, а большинство из них работают годами, например стилистка Кейт Миддлтон Наташа Арчер, которая на своем посту с 2010 года. Женщина уже получила повышение, но вместе с тем ей стало больше обязанностей.

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Наташа Арчер была доверенным лицом принцессы Уэльской еще со времен, когда она не была замужем за принцем Уильямом. Как пишет Hello!, ранее помощница была лишь персональной стилисткой и секретарем супругов, но с новой должностью ей придется еще делегировать проекты и вести отчетность.

Повысили помощницу после того, как стало известно, что принц Уильям нанял себе персонального камердинера (комнатную прислугу) на полный рабочий день.

Арчер сопровождала принцессу при исполнении Кейт Миддлтон королевских обязанностей: поездки, государственные мероприятия и т.д. Более того, даже на следующий день после рождения принца Джорджа в 2013 году она прибыла с немалым количеством чемоданов в Линдо Винг, где была принцесса.

В январе, когда Кейт Миддлтон пережила тяжелую операцию на брюшной полости, ее помощницу заметили у частной Лондонской клиники с цветами, где лечилась принцесса.

К семье Уэльских Арчер присоединилась в 2010 году, а до этого 3 года работала на герцога и герцогиню Глостерских.

В 2019 году ее наградили Королевским орденом Виктории за заслуги перед королевской семьей. Помощница получила награду от принца Уильяма во время церемонии инвеституры в Букингемском дворце.

В тот день достижением Арчер хвастался ее муж. К слову, она замужем за королевским фотографом Крисом Джексоном, но это не становится преградой в нужные моменты всегда быть рядом с семьей Уэльских.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям сообщал обнадеживающие новости по поводу самочувствия Кейт Миддлтон. Принцесса не появлялась на публике месяцами из-за лечения онкологии.

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