Стало известно о любимой колядке Степана Гиги, которую он пел со своими детьми. Видео

Любимой рождественской колядкой народного артиста Украины Степана Гиги, который умер 12 декабря, была "Хай Ісус мале дитя", которую он часто исполнял вместе со своими детьми на концертах. В сети распространяют архивные видео с его праздничных выступлений, где артист колядует в семейном кругу.

Как обратили внимание в "24 канале", в рождественском репертуаре Степана Гиги особое место занимала именно эта колядка. Ее артист чаще всего исполнял во время рождественско-новогодних концертов и телевизионных программ.

В частности, в сети преобладает исполнение "Хай Ісус..." именно его семьи, хотя студийную версию колядки исполняла также Ирина Федишин.

Гига почти всегда выходил на сцену вместе со своими детьми – дочерью Квитославой и сыном Степаном-младшим. В некоторых выступлениях к семейному исполнению присоединялся и внук артиста Даниэль. Такие совместные колядования стали узнаваемой частью его праздничных программ.

Колядка "Хай Ісус мале дитя" является народной и посвящена рождению Иисуса Христа. В ней звучат пожелания мира, благословения и радости, которые традиционно адресуются людям в рождественский период.

Эта колядка распространена в разных регионах Украины, особенно в Галичине и на западе страны. Ее исполняют в семейном кругу, в храмах, во время вертепов, а также включают в концертные рождественские программы.

