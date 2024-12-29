Стало известно, кто победил в 'МастерШеф 14'. Фото

В субботу, 28 декабря, состоялся финал самого большого кулинарного шоу страны "МастерШеф 14". Обладателем хрустального кубка стала 23-летняя Наталья Никишина.

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Девушка соревновалась в суперфинале с Анастасией Завадской и завоевала сердце судей – Эктора Хименес-Брава, Владимира Ярославского и Ольги Мартыновской – сетом блюд: закуской, основным блюдом и десертом. Имя победительницы объявили на официальной Instagram-странице проекта.

Наталья Никишина на закуску выбрала подкопченный крем из баклажана с чесноком конфи, пармезаном, компрессированными томатами черри и рапанами в глазури из кваса, на основное блюдо– филе сома в глазури из моркови и лемонграса и карамелизованную морковь су-вид с морковным соусом, а на десерт – абрикосовый тарт с абрикосовым курдом и кюли из крыжовника и подсолнечным пралине.

Свою победу Никишина посвятила покойному отцу.

"Я победительница 14-го сезона "МастерШеф". Это было невероятно сложно... Каждый раз, когда казалось, что сил уже нет, я уговаривала себя не опускать руки. Честно, я до сих пор не могу поверить, что смогла это сделать. Ну как? Кажется, что это все не со мной. Этот путь научил меня, что нет ничего невозможного, если идти к цели, несмотря на все сомнения. Главное, что я хотела бы донести этой победой: "Не бойся остаться один, и продолжай верить в себя". Спасибо всем, кто был рядом, верил и поддерживал. Эта победа для меня означает большее, чем слова могут передать. Я посвящаю эту победу своему папе. Отец, мы это сделали!" – поделилась в Instagram победительница сезона.

23-летняя Наталья Никишин родом из Луганска, но уже 10 лет проживает в Киеве. Всю свою работу она связала с творчеством: девушка работала флористом в столице, а затем приняла участие в кулинарном шоу.

"Когда ездила к маме в гости в Ирландию, мама не могла заказать вкусный торт, поэтому Наталья дала себе слово: если сделает вкусный десерт – пойдет на "МастерШеф". В конце концов, пол Ирландии смаковали этот шикарный торт", – сообщил СТБ повод Никишиной взять участие в шоу.

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