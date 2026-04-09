Стало известно, как проходят дни Софии Ротару в Конча-Заспе после того, как она бросила шоу-бизнес, и вернется ли певица на сцену

Певица София Ротару проживает в своем доме в Конча-Заспе под Киевом и ведет непубличный образ жизни, сосредоточившись на бытовых делах и семье. Артистка проводит дни спокойно, вдали от сцены и шоу-бизнеса.

Видео дня

Она занимается садом и огородом, уделяет время дому и близким. Об этом рассказала в комментарии ТСН ее сестра Аурика Ротару, которая также прокомментировала возможность возвращения 78-летней артистки на сцену.

"Она в Киеве, в Конча-Заспе, в своем доме, занимается тем же, чем и я: сад, огород", – отметила сестра артистки.

Относительно возможного возвращения на сцену, то пока четких планов нет. "Я не знаю. Я думаю, что во время войны она не вернется, а как закончится война, тогда увидим", – сказала Аурика Ротару.

После начала полномасштабного вторжения России София Ротару практически исчезла из публичного пространства. Она не дает интервью, редко появляется в соцсетях и не ведет концертной деятельности. Ее единичные публикации за это время ограничивались короткими поздравлениями или реакциями на обстрелы украинских городов.

Вместе с тем, по словам телеведущего Алексея Суханова, который общается с окружением певицы, Ротару не отказывается от коммуникации с публикой навсегда. Он отмечал, что артистка хочет дать интервью, однако сейчас есть обстоятельство, которое ей мешает. Детали этой причины не разглашаются, однако, по его словам, это связано с ее состоянием.

Суханов также ранее предполагал, что речь идет о физическом и эмоциональном состоянии певицы, которое не позволяет ей вернуться к активной публичной деятельности. В то же время он подчеркивал, что молчание Ротару не означает равнодушия к событиям в Украине.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Аурика Ротару подтверждала, что ее сестра находится в Украине и не выезжала за границу, опровергнув распространенные ранее слухи о якобы переезде в Италию. По ее словам, певица переживает за ситуацию в стране и помогает украинским военным через благотворительный фонд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!