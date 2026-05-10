Стали известны миллионные гонорары звезд фильма 'Дьявол носит Прада 2': какой благородный поступок Мерил Стрип повлиял на заработок коллег

С момента мировой премьеры фильм "Дьявол носит Прада 2" стал настоящим любимцем киноманов и уже собрал 300 миллионов долларов в прокате. Вернувшись на экраны через 20 лет после выхода оригинальной ленты, главных актрис Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант "накрыла" новая волна популярности, кроме того, проект принес им немало денег. Каждая из знаменитостей получила более $12 миллионов за участие в картине.

Соответствующая информация появилась на сайте Variety. Что интересно, важную роль в том, что актрисам заплатили впечатляющие суммы за работу над лентой о мире высокой моды сыграла 76-летняя Мерил Стрип.

По данным издания, звезда была самым ценным кадром для кинематографистов и дистрибьютора 20th Century Studios. Именно поэтому, как отмечают информированные источники, Мерил Стрип предложили сумму, которая значительно превышала финальный гонорар, но она выдвинула собственное требование. 21-кратная номинантка на "Оскар" будто бы настояла, чтобы она, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант получили по 12,5 миллионов долларов.

В конце концов все актрисы заключили соответствующие соглашения, а таким благородным поступком Мерил Стрип продемонстрировала уважение и искреннюю приверженность к обеим коллегам.

Однако, стоит отметить, что заработки звезд за участие в "Дьявол носит Прада 2" могут еще кардинально возрасти. Все они получат бонусные выплаты от кассовых сборов. Если лента и в дальнейшем будет пользоваться бешеной популярностью, доход Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант может превысить $20 млн.

Такое развитие событий вполне вероятно, ведь сиквел "Дьявол носит Прада" превзошел кассовые сборы оригинальной ленты. Первая часть фильма, которая вышла на экраны в 2006 году, собрала 326 миллионов долларов.

