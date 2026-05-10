УкраїнськаУКР
русскийРУС

Стали известны миллионные гонорары звезд фильма "Дьявол носит Прада 2": какой благородный поступок Мерил Стрип повлиял на заработок коллег

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
69
Стали известны миллионные гонорары звезд фильма 'Дьявол носит Прада 2': какой благородный поступок Мерил Стрип повлиял на заработок коллег

С момента мировой премьеры фильм "Дьявол носит Прада 2" стал настоящим любимцем киноманов и уже собрал 300 миллионов долларов в прокате. Вернувшись на экраны через 20 лет после выхода оригинальной ленты, главных актрис Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант "накрыла" новая волна популярности, кроме того, проект принес им немало денег. Каждая из знаменитостей получила более $12 миллионов за участие в картине.

Соответствующая информация появилась на сайте Variety. Что интересно, важную роль в том, что актрисам заплатили впечатляющие суммы за работу над лентой о мире высокой моды сыграла 76-летняя Мерил Стрип.

Стали известны миллионные гонорары звезд фильма "Дьявол носит Прада 2": какой благородный поступок Мерил Стрип повлиял на заработок коллег

По данным издания, звезда была самым ценным кадром для кинематографистов и дистрибьютора 20th Century Studios. Именно поэтому, как отмечают информированные источники, Мерил Стрип предложили сумму, которая значительно превышала финальный гонорар, но она выдвинула собственное требование. 21-кратная номинантка на "Оскар" будто бы настояла, чтобы она, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант получили по 12,5 миллионов долларов.

Стали известны миллионные гонорары звезд фильма "Дьявол носит Прада 2": какой благородный поступок Мерил Стрип повлиял на заработок коллег

В конце концов все актрисы заключили соответствующие соглашения, а таким благородным поступком Мерил Стрип продемонстрировала уважение и искреннюю приверженность к обеим коллегам.

Однако, стоит отметить, что заработки звезд за участие в "Дьявол носит Прада 2" могут еще кардинально возрасти. Все они получат бонусные выплаты от кассовых сборов. Если лента и в дальнейшем будет пользоваться бешеной популярностью, доход Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант может превысить $20 млн.

Стали известны миллионные гонорары звезд фильма "Дьявол носит Прада 2": какой благородный поступок Мерил Стрип повлиял на заработок коллег

Такое развитие событий вполне вероятно, ведь сиквел "Дьявол носит Прада" превзошел кассовые сборы оригинальной ленты. Первая часть фильма, которая вышла на экраны в 2006 году, собрала 326 миллионов долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Фиби из "Друзей" рассекретила гонорары звезд культового сериала и возмутила коллег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Звезды шоу-бизнесагонорарфильмактрисаМэрил СтрипЭнн ХэтэуэйЭмили Блант
Редакционная политика