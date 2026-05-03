Молчали десятилетиями: Фиби из 'Друзей' рассекретила гонорары звезд культового сериала и возмутила коллег

Актриса Лиза Кудроу заявила, что звезды сериала "Друзья" до сих пор получают около 20 миллионов долларов ежегодно от роялти за повторные показы, хотя проект завершился более 20 лет назад. Именно публичное озвучивание этих сумм стало причиной недовольства среди ее коллег.

По информации Robshuter Substack, речь идет о негласном правиле, которого актеры придерживались годами – не обсуждать доходы от сериала публично. Источник утверждает, что после слов Кудроу эта договоренность фактически была нарушена.

Как отметила актриса в интервью The Times, каждый из шести главных актеров культового ситкома может зарабатывать около 20 миллионов долларов в год благодаря повторным показам и контрактам на дистрибуцию.

В то же время другие участники проекта – в частности Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Дэвид Швиммер (Росс) и Мэтт Леблан (Джои) – традиционно воздерживались от публичных комментариев о финансах. По словам источника, такая сдержанность была сознательной позицией.

"Никто не говорит о деньгах. Это всегда было негласным правилом", – передает слова одного из личных источников инсайдер Роб Шаттер.

Другой источник добавляет, что подобная осторожность связана с вопросами безопасности и нежелательного внимания. Разглашение значительных доходов может привести к дополнительному давлению, финансовым запросам или даже юридическим рискам.

"Лиза только что сделала их всех мишенями. Как только люди услышат эту сумму, все изменится – охрана, ожидания, судебные иски, давление, даже то, кто начнет просить денег", – отмечает собеседник.

Сериал "Друзья" впервые вышел в эфир в сентябре 1994 года и быстро стал одним из самых популярных телепроектов, собирая, по данным Fox News, около 25 миллионов зрителей еженедельно. Финальный эпизод в мае 2004 года посмотрели более 52 миллионов человек.

Несмотря на успех, Кудроу призналась в интервью, о котором мы отмечали выше, что долгое время почти не смотрела сериал. Только после смерти коллеги Мэттью Перри в октябре 2023 года она вернулась к просмотру и переосмыслила проект.

"Раньше я видела только то, что сделала неправильно или что могла бы сделать лучше. Но впервые я по-настоящему оценила, насколько он (сериал. – Ред.) был замечательным. Я чувствовала, что справилась неплохо, но Дженнифер и Кортни? Они были просто невероятны. Дэвид и Мэтт? Они заставляли меня хохотать до слез. А Мэтью – он просто превосходил нас всех", – отметила актриса, отдельно упомянув вклад Перри.

В частности, Кудроу рассказала об атмосфере на съемках сериала, которые проходили перед живой аудиторией примерно из 400 человек. Актриса отметила, что за кулисами рабочий процесс был значительно напряженнее, чем это могло выглядеть на экране. Она вспомнила, что в команде могли эмоционально реагировать на неудачные дубли, а обсуждение сцен иногда затягивались до поздней ночи.

Также Кудроу обратила внимание на поведение части мужского коллектива за кадром. По ее словам, во время работы над сериалом случались разговоры, которые сегодня могли бы вызвать критику, в частности обсуждение внешности актрис Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в неформальной и сексуализированной среде.

