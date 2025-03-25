'Стала мамой-медведицей': Дженнифер Лопес накричала на папарацци из-за неприятного инцидента с ее дочерью

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания после неприятного инцидента с папарацци. Звезда вместе с 17-летней дочерью Эммой посетила бродвейскую премьеру "Отелло" в Нью-Йорке, но выход из театра "Этель Берримор" оказался неспокойным.

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Как сообщает Page Six, один из фотографов слишком агрессивно пытался сделать снимки, подойдя слишком близко к Лопес и ее дочери. Источник издания стал свидетелем того, как "огромная камера папарацци" оказалась прямо перед лицом Эммы, что вызвало мгновенную реакцию Дженнифер.

"Она накричала на парня. Она стала мамой-медведицей", – рассказал инсайдер.

Несмотря на этот инцидент, Дженнифер Лопес и Эмма, похоже, получили удовольствие с вечера. На следующий день Лопес опубликовала видео, где они танцуют вместе, подписав его: "Премьера Отелло с лучшим свиданием в жизни".

Дочь Дженнифер Лопес: редкий выход в свет

Эмма – дочь Лопес от брака с Марком Энтони. Она идентифицирует себя как небинарную персону и использует местоимение "они". Этот выход на красную дорожку стал одной из редких публичных мероприятий с ее участием.

На премьеру Эмма выбрала стильный серый костюм в белую полоску, серую рубашку и узорчатый галстук. Образ дополнили очки, украшения и массивные мокасины.

Дженнифер Лопес сияла в темно-синем кроп-топе и длинной юбке, расшитой стразами, дополнив свой образ черным мехом и роскошными украшениями.

На звездном мероприятии также присутствовали Марта Стюарт, Сэмюэл Л. Джексон, Джейми Ли Кертис, Кристина Барански и даже 46-й президент США Джо Байден с первой леди.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей-близнецов Эмму и Максимилиана с днем рождения. Наследникам артистки, появившимся на свет во время ее брака с Марком Энтони, исполнилось 17 лет.

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