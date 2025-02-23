Дженнифер Лопес трогательно поздравила детей-двойняшек с 17-летием и показала редкие кадры с ними

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес трогательно поздравила своих детей-близнецов Эмми и Максимилиана с днем рождения. Наследникам артистки, которые появились на свет во время ее брака с Марком Энтони, исполнилось 17 лет.

Видео дня

В честь важного дня звезда решила показать поклонникам несколько редких кадров с сыном и дочерью. Соответствующий пост появился на ее личной странице в Instagram.

"Семнадцать. Я люблю вас безгранично", – коротко подписала публикацию 55-летняя знаменитость.

Дженнифер Лопес поделилась милым видео, где объединила архивные и свежие кадры с Эмми и Максимилианом. На обнародованной записи можно увидеть еще совсем маленьких двойняшек, которых звездная мама сняла после рождения, и уже более взрослых подростков.

Интересно, что актриса решила показать не только постановочные кадры, но и более "живые" моменты, где она играет с детьми, обнимает и целует их. Попали на камеру и те случаи, когда сын и дочь Джей Ло помогали ей по домашним делам.

Любители творчества знаменитости присоединились к поздравлениям, поэтому оставили двойняшкам много приятных слов в комментариях:

"Настоящая любовь существует, и она именно такая. Вечная, чистая и настоящая. Та, которую вы дарите своим детям каждый день. Вы исключительная и любящая мама. С Днем рождения, кокосы! (так Дженнифер Лопес называет двойню)"

"Семнадцать! Время быстро летит. С днем рождения!"

"С днем рождения, наши дорогие кокосы. Благослови вас Бог".

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