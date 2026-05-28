Ссохся, облысел и помешался на войне: Иван Будько из 'Сватов', который помогает убийцам украинцев, пробил очередное дно

Роль саркастического дедушки Ивана Будько в сериале "Сваты" в свое время принесла российскому актеру Федору Добронравову бешеную популярность в Украине, но начало большой войны показало его "истинное лицо". Артист поддерживает полномасштабное вторжение России на территорию нашей страны, более того, помогает оккупантам, которые ежедневно терроризируют украинцев, за что получил медаль "За помощь фронту".

Как сообщают росмедиа, награду Z-патриоту вручили "волонтеры" из Ростова за кулисами его спектакля. Добронравова поблагодарили за то, что он "не остается в стороне и оказывает неоценимую помощь детям, пожилым людям и бойцам "СВО" на юге России". Со своей стороны помешанный на войне и сильно постаревший актер рассыпался в комплиментах согражданам, которые помогают убийцам украинцев.

"Пусть ангелы и все вас оберегают. Спасибо, вы делаете очень хорошее дело. А я буду вам помогать", – выдал актер.

На кадрах можно увидеть, что с момента исчезновения с украинских экранов Федор Добронравов сильно изменился. Z-патриот поседел, заметно облысел и похудел, поэтому с первых секунд его даже можно не узнать.

Тот факт, что звезда "Сватов" пробил очередное дно не остался без внимания украинцев. Новость о "достижении" Добронравова распространил в своих соцсетях политолог Алексей Голобуцкий, а в комментариях юзеры, не подбирая слов, высказали мнение об актере.

"Кто бы знал, что существует это чмо, если бы не Украина?".

"Какой же ублюдок. Верю, что Бог его накажет, как и всех русских уродов".

"Российские актеры почти все против Украины. Надо запомнить это навсегда и следующим поколения передавать".

"Был хорошим актером, а стал гнилью двуногой".

Напомним, что в первые месяцы начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Федор Добронравов занимал молчаливую позицию, однако в июне 2022 года дал понять, что поддерживает деятельность Кремля. Артист посетил российских оккупантов в самарском военном госпитале, где пожелал им скорее выздороветь и выразил поддержку.

