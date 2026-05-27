Митяй из 'Сватов' состарился и стал 'Z-ником': как изменился 'молчун' Николай Добрынин, который купил землю в Украине. Фото тогда и сейчас

Российский актер Николай Добрынин в свое время был очень популярным среди украинцев благодаря роли Дмитрия Буханкина (Митяя) в комедийном сериале "Сваты". Благосклонность аудитории из нашей страны он вызывал и рассказами о "глубоких связях" с Украиной и комплиментами Киеву, однако после 24 февраля 2022 года кардинально сменил риторику. Артист решил воздержаться от любых публичных высказываний относительно кровавой войны, которую начала РФ, более того, продолжил работать в Москве.

Видео дня

Кстати, сейчас украинские зрители могут не сразу узнать Добрынина, ведь после исчезновения из нашего информационного пространства он заметно постарел. Как изменился актер-"молчун" узнайте в материале OBOZ.UA.

Николай Добрынин родился в 1963 году в российском городе Таганрог. После получения высшего образования он начал играть в театре, а затем заявил о себе в индустрии кино. Успеха актер достиг после выхода на телеэкраны сериала "Сваты", созданного украинской студией "Квартал 95".

Тогда Добрынин нередко становился героем интервью отечественных медиа, в одном из которых заговорил о связях с Украиной: "Кстати, мой брат по матери, солист Большого театра, родился в Украине. У него даже фамилия другая – Науменко. Так что я связан с Украиной очень крепкими корнями".

Более того, актер рассказывал, что приобрел на территории нашей страны участок земли. Однако дом он там не построил, да и вообще бывал максимально редко.

Не избегал Добрынин и возможности рассыпаться в комплиментах Киеву. Актеру очень нравились Крещатик, Пуща-Водица, Оболонская набережная и Андреевский спуск, а вот единственным недостатком столицы он называл пробки.

Однако такая "любовь" к Украине не стала для Николая Добрынина весомой причиной осудить режим Кремля. В 2016 году он посетил оккупированный Россией украинский Крым, за что попал в базу "Миротворец", а после 24 февраля 2022-го не делал никаких прямых комментариев относительно войны, чтобы не потерять место "под солнцем".

Добрынина часто приглашают присоединиться к созданию российских проектов, а одним из последних стала лента "Дед Фомич". В фильме 62-летний актер сыграл вместе с младшим коллегой по цеху Глебом Калюжным, с которым, похоже, выстроил настолько тесные связи, что даже встретил из армии. Более того, Добрынин публично расхвалил решение артиста пройти службу.

"Его отпускали из части на съемки. Он был в военной форме и я видел, что ему это очень нравится. Он просто сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно поступил, большой молодец. Конечно, волновался, все волнуются, это новый, непростой период в жизни, который надо пройти. Тебя вырывают из семьи, из дома, из тепла. Это каждый должен пройти. Я служил и горжусь этим", – сказал актер.

Кстати, Добрынин не отказывается присоединяться к созданию проектов, что касаются военной тематики. В своих социальных сетях звезда "Сватов" показал ролик, где едет на танке, и наложил советскую песню "Три танкиста".

Ранее OBOZ.UA рассказал, куда исчез Луи Франк из Esthetic Education, который едва не развалил "Океан Эльзы" и женился на россиянке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!