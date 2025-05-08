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Потапу – 44 года: где и с кем рэпер-беглец празднует свой день рождения

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Потапу – 44 года: где и с кем рэпер-беглец празднует свой день рождения

8 мая украинский рэпер-беглец, продюсер и шоумен Потап (Алексей Потапенко) отмечает свой 44-й день рождения. По случаю личного праздника артист признался, что планирует его провести вместе с женой – певицей Настей Каменских.

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Со слов артиста в интервью латвийскому ведущему Владимиру Азарову стало известно, что он проводит этот день вдали от дома – в романтическом путешествии. Однако местонахождение он решил держать в тайне.

"У меня день рождения 8 мая. У Насти – 4 мая. Мы в этом году отмечаем день рождения на выезде. Где? Не скажу", – поделился Потап.

Потапу – 44 года: где и с кем рэпер-беглец празднует свой день рождения

Он убежден, что таким образом облегчает жизнь друзьям, ведь им не нужно будет думать, что подарить на праздники: "Мы всех лишаем проблем, потому что все, когда идут к нам на день рождения, спрашивают, что подарить: "У них все есть. И слава, и популярность, и деньги". Поэтому всех лишаем и убегаем с Настей сейчас в одну страну вдвоем провести романтик".

Знаменитость также пошутил, что до сих пор не получил в подарок ни одного биткоина, намекая, что не против такого внимания. "Биткоин неплохо, кстати. Никто не подарил до сих пор", – иронизирует музыкант.

Потапу – 44 года: где и с кем рэпер-беглец празднует свой день рождения

Еще недавно в сети активно распространялись предположения о возможном разрыве пары. Слухи не утихают с 2023 года. Тогда в медиа появилась информация об измене со стороны рэпера и временном кризисе в отношениях. Супруги опровергали эти заявления, однако с тех пор практически не появляются вместе на публике.

Особое напряжение ситуация приобрела из-за географической удаленности супругов. Каменских вернулась в Украину, активно выступает и работает над новым материалом. Потап зато остался за границей, где продолжает музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом Славик Балаган, выступая на концертах.

Потапу – 44 года: где и с кем рэпер-беглец празднует свой день рождения

На одном из таких выступлений Потап публично отреагировал на сплетни, категорически отрицая какой-либо развод. "Я женился на Насте Каменских в Америке, да. И мне п*здец, если я с ней разведусь. Поэтому ни хр*на, ни хр*на. Конечно, у меня несколько друзей развелись: часы, трусы – все забрали", – рассказывал артист.

Впрочем, пользователи не обошли вниманием юридическую неточность в словах Потапа. Как выяснилось, официально брак с Каменских зарегистрирован в Украине, а значит, в случае развода процедура будет подпадать под украинское законодательство, а не американское. Что именно имел в виду артист – остается загадкой. Вероятно, речь шла о символической церемонии в Лас-Вегасе, которую пара провела после официальной свадьбы в 2019 году.

Потапу – 44 года: где и с кем рэпер-беглец празднует свой день рождения

Как писал OBOZ.UA ранее, в свою очередь Каменских также дала основания для размышлений. Недавно певица презентовала песню Bloody Mary, которую многие фанаты восприняли как намек на личные переживания. В композиции говорится о любви, которая не оправдала ожиданий, боль утраты и необходимость принятия завершения отношений. "Эту песню я написала в очень личный период своей жизни", – прокомментировала артистка премьеру.

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