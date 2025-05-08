Потапу – 44 года: где и с кем рэпер-беглец празднует свой день рождения

8 мая украинский рэпер-беглец, продюсер и шоумен Потап (Алексей Потапенко) отмечает свой 44-й день рождения. По случаю личного праздника артист признался, что планирует его провести вместе с женой – певицей Настей Каменских.

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Со слов артиста в интервью латвийскому ведущему Владимиру Азарову стало известно, что он проводит этот день вдали от дома – в романтическом путешествии. Однако местонахождение он решил держать в тайне.

"У меня день рождения 8 мая. У Насти – 4 мая. Мы в этом году отмечаем день рождения на выезде. Где? Не скажу", – поделился Потап.

Он убежден, что таким образом облегчает жизнь друзьям, ведь им не нужно будет думать, что подарить на праздники: "Мы всех лишаем проблем, потому что все, когда идут к нам на день рождения, спрашивают, что подарить: "У них все есть. И слава, и популярность, и деньги". Поэтому всех лишаем и убегаем с Настей сейчас в одну страну вдвоем провести романтик".

Знаменитость также пошутил, что до сих пор не получил в подарок ни одного биткоина, намекая, что не против такого внимания. "Биткоин неплохо, кстати. Никто не подарил до сих пор", – иронизирует музыкант.

Еще недавно в сети активно распространялись предположения о возможном разрыве пары. Слухи не утихают с 2023 года. Тогда в медиа появилась информация об измене со стороны рэпера и временном кризисе в отношениях. Супруги опровергали эти заявления, однако с тех пор практически не появляются вместе на публике.

Особое напряжение ситуация приобрела из-за географической удаленности супругов. Каменских вернулась в Украину, активно выступает и работает над новым материалом. Потап зато остался за границей, где продолжает музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом Славик Балаган, выступая на концертах.

На одном из таких выступлений Потап публично отреагировал на сплетни, категорически отрицая какой-либо развод. "Я женился на Насте Каменских в Америке, да. И мне п*здец, если я с ней разведусь. Поэтому ни хр*на, ни хр*на. Конечно, у меня несколько друзей развелись: часы, трусы – все забрали", – рассказывал артист.

Впрочем, пользователи не обошли вниманием юридическую неточность в словах Потапа. Как выяснилось, официально брак с Каменских зарегистрирован в Украине, а значит, в случае развода процедура будет подпадать под украинское законодательство, а не американское. Что именно имел в виду артист – остается загадкой. Вероятно, речь шла о символической церемонии в Лас-Вегасе, которую пара провела после официальной свадьбы в 2019 году.

Как писал OBOZ.UA ранее, в свою очередь Каменских также дала основания для размышлений. Недавно певица презентовала песню Bloody Mary, которую многие фанаты восприняли как намек на личные переживания. В композиции говорится о любви, которая не оправдала ожиданий, боль утраты и необходимость принятия завершения отношений. "Эту песню я написала в очень личный период своей жизни", – прокомментировала артистка премьеру.

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