Российская рок-певица Юлия Чичерина, которая публично поддерживает кровавую политику Кремля и геноцид украинского народа, прокомментировала решение Шевченковского районного суда Киева заочно приговорить ее к 12 годам лишения свободы. Путинистка иронично "поблагодарила" за вынесение приговора, мол, благодаря этому о ней снова вспомнили на просторах пропагандистских медиа.

Не удержалась исполнительница и от высказывания бреда об "уничтожении" Украины, поскольку убеждена, что если наше государство "уменьшится до Львова", у нее больше не будет проблем с законом. Язвительный комментарий Чичерина дала одному из росмедиа.

"Очень рада, что обо мне вспомнила наша пресса, поскольку мой канал на YouTube удалили, Telegram замедлили, мои новые патриотические песни игнорируют на наших радио и ТВ. Напоминает обо мне только противник, очень благодарна. Ведь для артиста важны упоминания в инфопространстве. Раньше, например, Алла Пугачева даже венчалась в храмах с мужчинами сомнительной ориентации по несколько раз, сейчас некоторые лижут лед Байкала и развратно целуются перед несовершеннолетними прямо в школе", – выдала певица.

Вспомнила Юлия Чичерина и о том, что в 2023 году Служба безопасности Украины заявляла о возможной перспективе ее пожизненного заключения. Путинистка цинично выдала, что с каждым годом срок становится все меньше, поэтому в будущем ее вообще может ждать амнистия.

"В 22-м году украинский суд обещал мне пожизненное заключение, теперь срок мне сократили до 12 лет. Чем меньше становится Украина, тем гуманнее становится ее судебная система. Думаю, когда она сократится до Львова, меня ждет амнистия, а после ее полного исчезновения – реабилитация и оправдание. Спасибо небратьям в кастрюлях и кружевных трусах за все. Кроме вас – никому. Или если не вы, то кто же!" – блеснула умом артистка.

Напомним, что суд назначил Юлии Чичериной 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, ведь признал виновной в совершении ряда уголовных правонарушений:

ч. 1, 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1, 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);

ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами),

ст. 436 (пропаганда войны),

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Еще с 2014 года рок-певица начала публично поддерживать вооруженную агрессию России против Украины. Уже после начала большой войны она записала видеообращение, где призвала украинских военных сдаваться в плен и угрожала им заключением в лагерях Сибири. После этого СБУ сообщила путинистке о подозрении. Среди других "достижений" Чичериной – поездка в оккупированную Оленовку после ужасного теракта в колонии, где россияне удерживали пленных защитников с "Азовстали".

