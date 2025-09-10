Тимати язвительно ответил СБУ, которая объявила путиниста в розыск

Украина объявила в розыск российского рэпера и продюсера Тимати, который активно поддерживает диктатора Владимира Путина и развязанную Россией войну против украинцев. Несмотря на серьезность ситуации, артист отреагировал язвительным комментарием.

Свое сообщение он опубликовал в запрещенной в России соцсети Instagram, заявив, что попасть в розыск СБУ, это – честь.

"СБУ: Мы разыскиваем Тимати!

Тимати: Если я тебе нужен, ищи меня в клубе! " (отсылка к его песне "В клубе". – Ред.).

Есть мнение, что пребывание в одном списке с Главнокомандующим является показателем масштаба и уровня влияния личности. Может ли это не импонировать? По моему мнению, не может. Соответственно воспринимаю это как большой комплимент. Спасибо!" – написал пропагандист.

Отметим, что о "Главнокомандующем" он говорил в контексте того, что СБУ в начале полномасштабной войны объявила в розыск таких главных лиц российского тоталитаризма:

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности России;

Вячеслав Володин, председатель Госдумы;

Виктор Золотов, директор Национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии;

директор Национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии; Владимир Колокольцев, глава МВД России;

Валентина Матвиенко, председатель Совета федерального собрания России;;

Сергей Шойгу, министр обороны России;

министр обороны России; Игорь Щоголев, государственный советник Российской Федерации 1-го класса;

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации.

Что известно о розыске Тимати

Информация о российском рэпере появилась на сайте Министерства внутренних дел Украины. В карточке указано, что Юнусов Тимур Эльдарович, более известный под сценическим псевдонимом Тимати, скрывается от органов досудебного расследования.

Дело открыто из-за систематических выступлений Тимати на территории оккупированного Крыма. По данным следствия, он по меньшей мере семь раз незаконно посещал полуостров, проводил концерты и выступал на мероприятиях, которые имели пропагандистский характер и были направлены на легитимизацию аннексии.

Артист подозревается в нарушении ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, совершенное повторно. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Как Тимати поддерживает агрессию РФ

Тимати уже много лет позиционирует себя как публичный сторонник Кремля. В 2012, 2018 и 2024 годах он выступал доверенным лицом Путина на так называемых выборах, а также участвовал в инаугурациях диктатора и торжественных мероприятиях по случаю его "победы".

Исполнитель тесно сотрудничает с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым его связывает давняя дружба. Рэпер также участвовал в многочисленных пропагандистских акциях, где открыто поддерживал аннексию Крыма и военные преступления России.

С начала полномасштабного вторжения артист начал активно распространять кремлевские нарративы в соцсетях, называя войну "вынужденной мерой" и утверждая, что Россия "защищает свои интересы".

Ранее OBOZ.UA писал, что Тимати был одним из пяти российских знаменитостей, которые заявили о готовности убивать украинцев на войне. При этом на фронте никто из них не оказался.

