Дочь Ирины Фарион указала на странную деталь, которую заметила на месте ее убийства

Дочь украинского языковеда Ирины Фарион – София Семчишин – поделилась, что заметила довольно странную деталь на месте убийства своей матери. Женщина акцентировала внимание на том, что в день трагедии чемодан и личные вещи общественного деятеля нашли у подъезда, а ее тело находилось гораздо дальше.

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Поэтому наследница профессора подозревает, что ее мать увидела преступника и пыталась сбежать. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале ISLND TV, проходя ты самим двором, где произошло убийство.

"Она открыла дверь из подъезда и оставила чемодан и сумку. А он (убийца. – Ред.) шел от той скамейки, направился в арку и надел перчатки. А она в это время спускалась. У меня такое ощущение, что когда она оставила чемодан, то просто быстро пошла, потому что уже его увидела перед собой. У меня еще была такая мысль: возможно, когда она отошла в сторону, то смотрела, едет ли такси, потому что оно здесь никогда не останавливается. Но странно, что без телефона", – высказалась Семчишин.

Женщина также отметила, что верит в официальную версию следствия относительно убийства матери. По словам Софии Семчишин, есть достаточно доказательств, указывающих на то, что преступление совершил 18-летний Вячеслав Зинченко. По мнению женщины, мотивацией для убийства была гражданская позиция Ирины Фарион.

Напомним, что 19 июля 2024 года во Львове было совершено покушение на жизнь языковеда. Когда Ирина Фарион находилась у своего дома на улице Масарика в нее выстрелили. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь профессора, поэтому в 23:20 она скончалась.

Через несколько дней в Днепре задержали Вячеслава Зинченко, подозреваемого в совершении преступления. Сейчас ему инкриминировано умышленное убийство лица в связи с исполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 УК), а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 2).

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь Ирины Фарион вмешалась в скандал с участником Нацотбора, в репостах которого нашли шутки о языковеде.

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