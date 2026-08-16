Совсем не похожа на себя в молодости: как с годами менялась Мадонна, которой приписывают многочисленные пластические операции, и как выглядит без фильтров

16 августа американской певице Мадонне, которая имеет славу одной из самых эпатажных звезд мировой сцены, исполнилось 68 лет. На протяжении всей карьеры эффектные образы исполнительницы не раз становились главной темой для обсуждения, однако не меньшее внимание привлекала и ее внешность. В своем почтенном возрасте артистка выглядит на удивление молодо, поэтому публика подозревает, что ей удалось достичь этого благодаря "уколам красоты" и не одной пластической операции.

Видео дня

Различные эксперты даже неоднократно проводили подробный анализ вероятных хирургических вмешательств во внешность Мадонны, однако, что интересно, сама звезда обычно старается избегать этой темы. Как с годами менялась певица, смотрите в материале OBOZ.UA.

Просматривая архивные фотографии Мадонны, сразу бросается в глаза, что раньше у нее были несколько иные черты лица. В молодости артистка имела пухлые щеки, тонкие губы, а ее брови не были так высоко подняты, как сейчас. В 36 лет на лице знаменитости даже начали появляться первые признаки старения, однако, похоже, это ей не понравилось.

Именно в 1994-ом распространилясь первые предположения, что Мадонна могла сделать подтяжку лица. Возле ушей певицы замечали шрамы, которые являются характерным признаком этой пластической операции, ведь именно там хирург обычно делает разрезы, а ее кожа стала значительно более упругой. Однако, как отмечают эксперты, подтяжки лица не останавливают старение, поэтому для сохранения молодости Мадонна могла сделать еще несколько таких же процедур.

Некоторые пластические хирурги считают, что знаменитость могла также сделать блефаропластику – операцию, во время которой удаляют лишнюю кожу на веках. Появление морщин и отечности вокруг глаз с возрастом абсолютно естественный процесс, однако 68-летняя Мадонна имеет взгляд, как у юной девушки, чего вряд ли удалось бы достичь без хирургического вмешательства. Существуют также предположения, что певица уменьшила жировые отложения в щеках, чтобы сделать скулы значительно более выразительными.

Ну и, конечно же, как убеждены эксперты, Мадонна не отказалась от ботокса. На лице певицы практически нет морщин, а кожа выглядит максимально упругой и подтянутой, что и является ярким признаком "инъекций красоты".

Что интересно, Мадонна публично заявляла: она не против пластической хирургии, однако категорически не хочет обсуждать эту тему, мотивируя это тем, что любые изменения во внешности — это личное дело каждого человека. О своих операциях звезда вспомнила только в 2023 году, когда столкнулась с волной критики из-за "неузнаваемого лица". Тогда она появилась на публике с заметным отеком, чем мгновенно подогрела слухи о хирургических вмешательствах. Когда лицо Мадонны пришло в норму, она опубликовала ироничный пост, отметив: "Посмотрите, какая я милая, когда отек после операции спал".

Однако даже все возможные изменения во внешности не заставили артистку отказаться от фильтров в соцсетях. Если сравнить фотографии из аккаунтов Мадонны и кадры из ролика на YouTube-канале Gymskin, становится видно, что ее кожа не настолько безупречна.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что сделала со своим лицом Николь Кидман, которая оказалась поклонницей "русского мира".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!