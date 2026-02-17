Сосед по комнате Владимира Ивасюка озвучил 'однозначную' версию его смерти и подтвердил, что композитор имел психические расстройства

Сосед по комнате общежития легендарного певца Владимира Ивасюка – композитор Александр Злотник – озвучил собственную версию гибели автора "Червоной руты" и высказался относительно его психологического состояния в последние годы жизни. Он не верит в версию самоубийство артиста и убежден, что Ивасюка могли убить из-за вымогательства денег.

Об этом Злотник рассказал в интервью Дмитрию Гордону, вспомнив как творческий феномен Ивасюка, так и обстоятельства его смерти в 1979 году. Ивасюку в то время было 29 лет.

Психическое состояние и переутомление

Комментируя многочисленные версии смерти Ивасюка, Злотник подтвердил, что у певца "были определенные отклонения". При этом он уточнил, что речь идет скорее о переутомлении и перенапряжении.

"Было немного. Он иногда мог работать день и ночь. Но бывает: иногда переработаешь так, что идешь к окну, а ты думаешь, что идешь к двери. Перенапряжение, возможно", – сказал композитор.

При этом Злотник подчеркнул, что не считает эти особенности достаточным основанием для версии самоубийства. Он отметил, что Ивасюк имел теплые отношения с семьей и не мог сознательно нанести такой удар близким.

Шантаж и вымогательство

Злотник заявил, что в отношении смерти друга склоняется к версии о вымогательстве денег. По его словам, Ивасюк незадолго до исчезновения снял в банке крупную сумму средств, после чего сел в такси и больше на связь не выходил.

Композитор также рассказал, что они договаривались встретиться в начале мая во Львове, однако Ивасюк перестал отвечать на звонки. Впоследствии стало известно о его гибели.

"Думаю, что на него наехали и требовали деньги. Мне даже сон такой приснился. Я был уверен, что именно с него требовали деньги. И, видимо, он не дал", – сказал Злотник, подчеркнув, что именно эту версию считает наиболее вероятной.

"Самый яркий мелодист"

Злотник назвал Ивасюка чрезвычайно талантливым автором и "самым ярким мелодистом" своего поколения. Он подчеркнул, что молодой певец фактически ворвался в украинскую музыку, нарушив тогдашние устоявшиеся стандарты песенного жанра и это многим не нравилось.

В то же время именно молодое поколение сделало его песни популярными. От "Червоной руты" до "Водограя" – эти произведения быстро стали узнаваемыми по всему Советскому Союзу.

Контекст и дискуссии вокруг наследия

Год назад Злотник также публично выступал в защиту творческого наследия Ивасюка. Он раскритиковал ремейк песни "Я піду в далекі гори", представленный группой TVORCHI под названием "Мила моя", заявив о необходимости строгого соблюдения авторского права.

Сама группа тогда ответила, что получила все необходимые разрешения от правопреемников артиста и действовала в рамках закона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что другой друг Ивасюка – певец Виктор Морозов – склоняется к другой версии смерти артиста. Он проводил собственное расследование и обнаружил, что смерть певца имела двух свидетелей. Однако они утонули при странных обстоятельствах, хотя и умели хорошо плавать.

