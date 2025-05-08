'Кто им это позволил?' Народный артист Украины Злотник 'наехал' на звезд Евровидения из-за ремейка легендарной украинской песни

Композитор и народный артист Украины Александр Злотник публично выразил возмущение из-за ремейка культовой песни Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори", который недавно презентовала группа и представитель Украины на Евровидение 2023 TVORCHI под названием "Мила моя". Злотник назвал это вмешательством в творческое наследие и заявил, что никто не имеет морального права менять оригинальную музыку Ивасюка.

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Он в форуме-диалоге "Украинская музыкальная индустрия: слушай, защищай свое" подчеркнул, что согласно законодательству, любое публичное использование произведения, измененного или адаптированного, требует официального разрешения правопреемников автора. Даже если речь идет о классическом кавере.

"Они сделали песню Ивасюка "Я піду в далекі гори". Но совсем мелодия другая. Кто им это разрешил? Слова эти, мелодия другая. Неужели музыка Ивасюка такая плохая, что ее надо переделывать? Ни у кого в голове не возникнет переделывать Бетховена, переделывать Моцарта. А здесь можно. Нашего украинского автора, наших украинских исполнителей. Вот это авторское право. Это я не знаю, кто им дал лицензию на это. Не знаю. И это есть в эфире. Вот в чем трагедия. Как это можно было пропустить? Ведь по закону они должны получить лицензию до исполнения этой песни, сделать кавер, показать автору или правопреемникам. А у нас после смерти автора 70 лет имеют право", – заявил Александр Злотник.

В ответ на критику группа TVORCHI обнародовала официальное заявление, в котором объяснила: композиция "Мила моя" не является простой перепетой версией, а создана как ремейк – с новой музыкой, измененным текстом и согласованным названием.

"Господин Злотник в кресле эксперта обвиняет нас в несоблюдении авторского права. Это видео на своих страницах публикует организация коллективного управления авторскими правами ОО "УААСП". Опять же, без аргументов или сообщений, легализуя откровенную клевету", – высказались участники группы.

TVORCHI утверждают, что действовали исключительно в правовом поле – все разрешения на создание ремейка были получены, а правопреемники Ивасюка одобрили использование песни. По словам группы, композиция получила положительные отзывы слушателей и уже два месяца держится в топах музыкальных чартов.

"Релиз ремейка (это именно ремейк, а не кавер) был согласован с правопреемниками, лицензия получена. Также согласованы наша авторская музыка, текст и название "Мила моя", которое отличается от оригинального названия "Я піду в далекі гори". Песня получила широкую любовь аудитории и до сих пор, спустя 2 месяца после релиза, находится в топе музыкальных чартов", – пояснили TVORCHI.

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