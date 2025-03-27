Даша Астафьева ответила, действительно ли беременна от загадочного бойфренда, который намного младше ее

В последнее время в сети активно распространялись слухи о беременности модели и активистки Даши Астафьевой. Поводом для таких предположений стали изменения в ее жизни и отношения с загадочным бойфрендом, значительно моложе ее. Однако звезда решила расставить все точки над "i" и ответить на вопрос, регулярно появляющийся в комментариях под ее постами.

Видео дня

Астафьева эмоционально высказалась в интервью Марички Падалко о постоянных предположениях о ее материнстве, назвав это навязчивой традицией в обществе. Она подчеркнула, что женщины постоянно сталкиваются с давлением насчет рождения детей, и даже в соцсетях ей часто пишут советы, которые она не просила.

"Эта история без начала и без конца. Сколько бы я ни появлялась в изданиях, меня постоянно делают беременной. Это уже доходит до истерики. В нашем обществе очень любят навязывать свои советы, которые никому не нужны. Например, выкладываешь фото с собаками, а тебе пишут: "Боже, сколько можно чесать тех псов, уже бы себе родила ребенка", – высказалась модель.

Астафьева подчеркнула, что рождение ребенка – личный и непростой выбор каждой женщины, и не все могут или хотят стать родителями. Она также рассказала, что теперь специально скринит подобные советы от подписчиков и вылаживает их в соцсетях.

"К сожалению, в нашем обществе нет какой-либо культуры понимания личных границ каждого человека и что не всегда это зависит от человека", – подчеркнула Астафьева.

Насчет загадочного любимого модель. По словам Астафьевой, их отношения начались во время полномасштабной войны и буквально спасли ее. Она решила не афишировать бойфренда, ведь предыдущий опыт публичных отношений оказался не очень удачным. Семья ее парня поначалу скептически относилась к ней из-за профессии модели.

"Были упреки в том, что скажут люди. Но сейчас я как никогда настроена на создание семьи. Мне хочется быть хорошим примером", – призналась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даша Астафьева уже развеивала слухи о своей беременности. Она еще раз напомнила, что информацию о ее личной жизни додумывают.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!