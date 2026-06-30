Солистка "Лисапетного батальона" объяснила, почему после покупки квартир в Киеве не смогла жить в столице и сбежала в село

Лидер группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион призналась, что в молодости мечтала переехать в Киев. Спустя много лет артистка осуществила давнюю мечту – приобрела квартиры в столице.

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Однако жизнь там оказалась совсем не такой, как она себе представляла. Об этом артистка рассказала в интервью OBOZ.UA.

Наталья Фалион говорит, что на недвижимость копили годами: вела праздники, много работала, вся семья откладывала деньги, а также помогали родители: "Купила квартиру лет 15 назад. Работала тамадой: и в Киеве, и во Львове, в Тернополе, в Виннице. Неплохой тамадой была. Сейчас этим не занимаюсь: целый день на ногах стоять тяжело. Понемногу зарабатывали, откладывали, помогали родители. И мои, и мужа. В селе же было хозяйство: держали коров, свиней, бычков. Так, по копейке складывалось, появились квартиры – и наша, и детям помогали обустроиться. Дочь и сын живут в Киеве. Муж в свое время получил служебную военную квартиру, потом ее продали – это тоже помогло. Ничего не свалилось с неба – все, что у нас есть, заработано многолетним трудом. Это же украинский менталитет: ходили без трусов, но детям помочь – это святое".

Артистка вспоминает, что в юности была влюблена в Киев. Она могла часами ездить на трамваях, любуясь городом, и была убеждена, что когда-нибудь обязательно будет жить именно там: "Когда заканчивала институт и нужно было возвращаться домой, я плакала. Мне казалось, что я покидаю лучший город в мире. Поэтому, когда спустя много лет мы купили квартиру – еще на этапе фундамента, в кредит, – я была счастлива".

Впрочем, со временем ее взгляды изменились. По словам Натальи Фалион, она поняла, что не хочет жить в большом городе: "Приехать на несколько дней – с удовольствием, а потом домой. Меня утомляют шум, пробки, быстрый ритм. И поняла: "Нет, Наталья, твое село для тебя самое дорогое". Только здесь я отдыхаю, набираюсь сил". Самое интересное, что в молодости землю не любила. Меня и не заставляли. У меня была такая бабушка, которая могла переделать работу чуть ли не за всю деревню. Она меня берегла, все брала на себя. Но теперь не представляю себя без этого. Вот прогулялась по двору, по огороду, посмотрела, что где растет, что цветет. И почувствовала спокойствие".

Сегодня самая большая гордость Фалион – ее дом в Хмельницкой области, который она много лет перестраивала: "Почти все здесь сделала сама. Не в том смысле, что собственноручно клала кирпич, но все придумывала. Хотя и сама многое умею: и штукатурить, и косить, и что-нибудь починить могу. Даже если чего-то не знаю, все равно берусь. Утюг не работает – разбираю. Когда-то в духовках были спиральные нагреватели: спираль перегорела – сняла, вставила новую. Стиральную машину перевернула вверх дном, открутила, почистила – заработала".

"Раньше наш дом был совсем другим. Дети подросли, я поняла, что уже тесно. И на свой страх и риск достроила второй этаж. На старый фундамент, на глиняные стены возвели деревянный каркас. Многие говорили, что это рискованно, но получилось. Теперь у всех есть свои комнаты. Очень люблю свой сад. Старые деревья постепенно заменила молодыми, часть огорода превратила в цветники. Конечно, сама бы всего не сделала – помогали и соседи, и наемные рабочие", – добавила артистка.

Полное интервью с Натальей Фалион читайте на OBOZ.UA здесь.

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