"Страна-бензоколонка с дефицитом бензина": Зеленский рассказал о выполнении украинского плана дальнобойных санкций. Видео

Украина справедливо отвечает стране-агрессору России на ее атаки по нашим городам. Мы делаем это так, чтобы страдала прежде всего система российского государства и возможность РФ затягивать войну. Благодаря реализации украинского плана дальнобойных санкций и санкций средней дальности Россия уже превратилась в нефтяное государство, которому не хватает бензина.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении в понедельник, 29 июня. Он подчеркнул, что это является одним из прямых последствий войны, развязанной РФ.

"Путин может сколько угодно рассказывать по телевизору, что он якобы все контролирует, что бензин якобы есть и что российские министры якобы достаточно компетентны. Но сами россияне в очередях за бензином в разных регионах России реально видят, что эта их "трехдневная война" длится уже пятый год так, что даже нефтяное государство, "бензоколонка", как называли Россию, теперь с дефицитом бензина", – сказал президент.

Он подчеркнул, что ответы Украины агрессору – точные и не террористические. Мы возвращаем реальность войны в Россию и максимально затрудняем продолжение оккупации нашей земли. Украинский план дальнобойных санкций выполняется, также выполняются и санкции средней дальности, сказал Зеленский.

"Подробно обсуждаем все с военными командующими, со Службой безопасности Украины, с министром обороны Украины и нашими разведывательными службами, постоянно обсуждаем, оперативно реагируя на реальную ситуацию, – мы корректируем нашу работу на дальние расстояния, нашу активность средней дальности. Мы обеспечиваем Украине результаты, необходимые для того, чтобы государство-агрессор не могло вести войну "где-то там". Каждый, кто стремится уничтожить жизнь другого народа, сам страдает. Мы защищаем жизнь", – добавил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы БПЛА Сил обороны Украины смогли поразить практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы на территории государства-агрессора России. Среди 10 крупнейших лишь два не подвергались атакам дронов. Уже к концу мая 2026 года в европейской части РФ не осталось ни одного крупного по объемам переработки НПЗ, который не был бы атакован дронами ВСУ хотя бы раз.

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