Солист Modern Talking, который выступал в Кремле 13 раз, назвал два условия для возвращения на российскую сцену

Немецкий певец и бывший участник группы Modern Talking Томас Андерс, который в течение своей многолетней карьеры 13 раз давал концерты в Кремле, раскрыл, при каких условиях сможет снова выступить в России. По словам исполнителя, он появится на российской сцене только тогда, когда у власти не будет президента-диктатора Владимира Путина, а также наступит справедливый мир.

Видео дня

Такое решение 61-летний артист принял для себя после начала полномасштабной войны. Об этом он заявил в интервью Süddeutsche Zeitung.

"Если этот мир станет продиктованным, я не могу ездить по России и делать вид, что это "мир, радость и блины". Нет, это должно быть настоящее новое начало для меня", – высказался исполнитель.

Следует отметить, что такое заявление Томаса Андерса, вероятно, вызовет сильное негодование у россиян. Около месяца назад на пропагандистских медиа распространялась информация, что знаменитость якобы планирует организовать концерт в РФ. Россияне даже отмечали, что солист Modern Talking вроде бы хотел получить гонорар в 3,7 миллиона рублей (1,11 млн гривен). Однако теперь их фантазии о выступлении звезды окончательно развеялись.

Томас Андерс, настоящее имя которого Бернд Вайдунг, начал творческую карьеру еще в 1980-м. Тогда он выпустил свой первый сингл Judy и совершил турне по городам Германии. Через четыре года артист вместе с Дитером Боленом создали группу Modern Talking. Они выпустили трек You're My Heart, You're My Soul, который сразу запал в душу аудитории и стал номером один в Европе. Артисты активно создавали хиты, поэтому смогли продать более 60 миллионов звуконосителей, получивших 40 платиновых и более 200 золотых наград. Однако в 1987 году группа Modern Talking прекратила свое существование, ведь участники не изъявили желания продлевать контракт и сотрудничество.

Затем Томас Андерс начал сольную карьеру, а в 1990-м основал собственное музыкальное издательство Thomas Anders Music. В январе 2000 года компания превратилась в KA.GB Music GmbH и сотрудничает с SONY / ATV Music Publishing (Germany) GmbH.

Кроме музыки, артист тоже попробовал себя и в роли актера. В 1993 году он сыграл роль в фильме "Стокгольмский марафон", а затем в короткометражной ленте "Фантомная боль".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что нидерландская группа Within Temptation призвала донатить на победу Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!