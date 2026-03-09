Солдаут и премьера мини-альбома 'Триптих': как прошел сольный концерт KHAYAT

Певец KHAYAT отыграл масштабный концерт после участия в Национальном отборе на "Евровидение". Выступление в Origin Stage стало особым этапом для артиста и первым шагом новой концертной истории. Именно в этот вечер он впервые вживую представил песни из своего недавнего ЕР "Триптих".

Концерт состоялся с солдаутом, а зал с первых минут встретил артиста мощной энергией. Публика пела в унисон с музыкантом и реагировала на каждый номер громкими аплодисментами.

Важной частью выступления стала и визуальная составляющая концерта. Динамические видеопроекции на LED-экранах, драматический свет и хореография танцовщиков создавали эмоциональный настрой для каждой композиции.

В течение вечера KHAYAT исполнил свои самые известные песни, среди которых "Темно", "HONOR", "BALAMUT" и другие треки, которые уже стали узнаваемыми для его творчества.

Изюминкой вечера стала премьера мини-альбома "Триптих" – нового музыкального релиза артиста, который объединяет три композиции "Мотив", "Ау" и "Герцы".

Песню "Герцы" KHAYAT представил вместе с Национальной заслуженной академической хоровой капеллой имени Ревуцкого, которая исполнила партии бэк-вокала. Мощное звучание хора создало особую атмосферу и стало одним из самых эмоциональных моментов концерта.

Сценическая постановка сочетала элементы современной поп-музыки, театральной драматургии и танца. В разных номерах сцена меняла настроение: от камерных и чувственных моментов до энергичных выступлений с танцовщиками и ярким световым шоу.

Среди гостей вечера были Оля Полякова, продюсер Михаил Ясинский, режиссеры Юра Катынский и Инди Хаит, MONOKATE и группа Ziferblat.

Живая премьера нового материала, масштабная сценическая постановка и эмоциональная реакция зала сделали этот вечер особенным как для артиста, так и для слушателей.