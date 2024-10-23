София Ротару впервые за многие месяцы показала свежее фото: где сейчас певица

Певица София Ротару впервые за долгое время показала свежее фото. 23 октября народная артистка Украины традиционно посетила Байковое кладбище в Киеве, чтобы почтить память своего мужа – музыканта Анатолия Евдокименко, который ушел в мир иной ровно 22 года назад.

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"Единственный", – подписала Insta-stories исполнительница. На фото Ротару смотрит на могилу любимого, одетая в жилет коричневого цвета. Как известно, артистка и Анатолий Евдокименко сыграли свадьбу 22 сентября 1968 года и не расставались до самой его смерти.

Музыкант ушел из жизни в больнице в Киеве после осложнений на фоне второго инсульта, который он перенес за 2 месяца до трагедии. По воспоминаниям Ротару, 22 года назад она была вынуждена отменить гастроли в Германии и вернуться в Украину, чтобы поддержать любимого.

Продюсер долгое время находился без сознания, однако, почувствовав прикосновения любимой женщины, он открыл глаза. Музыкант долго и пронзительно смотрел на Ротару, а потом ушел навсегда.

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